胡錫進「陽了」　自信喊：「發燒時照寫社評不誤」

日前《環球時報》前任總編輯胡錫進曾說，自己已做好確診的心理準備，不料12月16日他即在微博表示，今早快篩確定「陽性」，目前吃了退燒藥，慢慢痊癒中；他自信地說，過去當總編16年，只請過兩天病假，「發燒時照寫社評不誤！」



胡錫進在發文提及說「老胡陽了哈，今早上測的，比兩周前我預測自己會在1個月之內中招早了很多天。老胡陽了好啊，因為我是放開封控的輿論支持者之一，有人給我貼『躺平派』標籤，現在北京市那麼多人感染了，我要是不陽，簡直是『不足以平民憤』。」

胡錫進表示，過去一個多星期，他去了醫院、急救中心、商超、快遞公司等「複雜地方」採訪，預感到自己很難躲過的，但也抱著可以「在刀尖上跳一個漂亮平安舞」的僥倖，很注意個人防護。

根據胡錫進闡述，其症狀不嚴重，昨晚雖燒到38度4，但已吃了兩片退燒藥，「我覺得挺過今天，應該就沒事了。我個人對疾病的承受力比較強，過去當總編16年，我只請過兩天病假，發燒時照寫社評不誤。現在沾上新冠，也基本不會影響我做什麼事。當然，從昨天開始，我就停止了外出採訪，在轉陰之前，我將嚴格居家隔離。」

隨著內地防疫鬆綁，病例數也驟升，但胡錫進樂觀說，「國家決定放開封控，老胡跟著洪流往前走，無論經歷什麼，我都不會覺得孤獨，因為我在周圍看到很多很多同伴，我是他們中的一份子。做這樣的一份子，我覺得很踏實。」