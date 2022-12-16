中央經濟工作會議：穩中求進，更好統籌疫情防控和經濟社會發展

中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行，國家主席習近平出席會議並發表講話，會議強調更好統籌疫情防控和經濟社會發展，又指要大力提振市場信心。



《新華社》報道，習近平在會上總結2022年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2023年經濟工作。李克強對明年經濟工作作了部署，李強作總結講話。趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希也出席會議。

中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行（央視新聞截圖）

報道稱，會議強調要着力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心。

會議指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給中國經濟帶來的影響加深。但要看到，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。要堅定做好經濟工作的信心。

會議又指，要突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

會議並指出要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

2020年，中國數字經濟規模已經達到39.2萬億元。（新華社）

會議強調：堅持兩個毫不動搖

會議認為，過去5年極不尋常、極不平凡，「我們經受了世界變局加快演變、新冠肺炎疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，有效守護了人民生命安全和身體健康，中國經濟大船乘風破浪向前。」

新時代10年是中國經濟社會發展取得歷史性成就、發生歷史性變革、轉向高品質發展的10年。我們歷史性地解決了絕對貧困問題，如期全面建成小康社會，中國發展站在新的更高歷史起點上。

中國貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片）

會議指出，做好經濟工作，必須堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導；堅持發展是黨執政興國的第一要務；堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」；堅持推動經濟發展在法治軌道上運行，依法保護產權和智慧財產權，恪守契約精神，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

兩個毫不動搖指的是，「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。」

會議強調，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、精準、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局。

中央經濟工作會議強調要全面貫徹落實黨的二十大精神。（央視網截圖）

明年要加大宏觀政策調控力度

會議要求，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。

積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，最佳化組合赤字、專項債、貼息等工具，在有效支援高品質發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。要加大中央對地方的轉移支付力度，推動財力下沉，做好基層「三保」工作。

會議中指出，穩健的貨幣政策要精準有力；產業政策要發展和安全並舉；科技政策要聚焦自立自強；社會政策要兜牢民生底線。

深圳科技園成立於1996年，面積11.5平方公里，是中國科技部「建設世界一流科技園區」發展戰略的6家試點園區之一。（網絡圖片）

會議強調，明年經濟發展面臨的困難挑戰很多，要堅持系統觀念、守正創新。要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢最佳化疫情防控措施，認真落實新階段疫情防控各項舉措，保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，著力保健康、防重症。

會議指出，明年經濟工作千頭萬緒，要從戰略全域出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。

一是著力擴大國內需求；二是加快建設現代化產業體系；三是切實落實「兩個毫不動搖」；四是更大力度吸引和利用外資；五是有效防範化解重大經濟金融風險。

會議中強調，要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。

「爛尾樓」業主斷供是今年內地房地產的重要事件。（視覺中國）

此外，要因城施策，支援剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要防範化解金融風險，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。加強黨中央對金融工作集中統一領導。要防範化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。

會議中指出，新班子要有新氣象新作為，加強學習，成為行家裡手、內行領導。要堅持真抓實幹，求真務實，反對形式主義、官僚主義，科學精準問責，為擔當者擔當。

會議號召，全黨要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，勠力同心、勇毅前行，努力完成經濟社會發展目標任務，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新貢獻。