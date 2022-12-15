鄭州瘋狂「雞頭」深夜路中央大搞破壞致1死　警方當場擊斃肇事者

河南鄭州有安裝了「破碎錘」的挖掘機深夜在路中央大肆搞破壞，現場路面、樹木、車輛均有不同程度損毀。據《上游新聞》報道，事故現場造成1人死亡，警方在勸阻近一小時無效後，將肇事司機當場擊斃。目前，作案動機尚不明確，警方正在進一步調查中。



周三（14日）晚9時許，在鄭州市惠濟區金達路地鐵站附近，有一輛安裝了液壓破碎錘的挖掘機，在道路中央瘋狂轉圈，對道路、樹木、路邊私家車進行大肆破壞。

網傳影片顯示，涉事挖掘機在路面上一圈圈打轉，周圍有多名警員戒備，影片拍攝者稱，「人失控了，公安、特警和狙擊手都來了，估計一會就得開槍」，隨後現場傳出多聲疑似槍響，畫面中亦可見到疑似子彈打在挖掘機外側時摩擦出的火花。

有事發地附近居民表示，他開車回家時被交警攔住要求繞路走，掉頭後看見有特警持槍坐在車內戒備。該居民又指，挖掘機的液壓破碎錘已轉圈一個小時，路邊停放的七八輛私家車和多輛電動車被破壞。

據《上游新聞》最新報道，警方勸阻近一小時無效後，為保護群眾生命、財產安全於當晚10時許將肇事男子擊斃。目前，案件動機尚不明朗，警方正在調查中。而肇事男子的身份、疾病史、肇事動機亦正在進一步調查中。

有不少網民都猜測挖掘機的駕駛者或為年底討薪的農民工。