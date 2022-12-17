歌手張靚穎自曝故意染疫、皮膚變好　網民轟：腦子不好快去治

內地女歌手張靚穎周五（16日）在社交平台分享自己感染新冠病毒的經歷，不過當中「主動感染」、「感染後皮膚變好」等言論就引發熱議，受到不少網民指摘。她當日晚為此發文致歉，稱是自己「欠考慮了」。



張靚穎在微博發文自曝「主動感染」新冠病毒。（微博）

當日下午3時許，張靚穎在微博發文稱，自己感染新冠病毒後只陽性了一天，並發問「也不知道自己這樣算不算陽過了」。隨後，她又在該帖文評論區分享感染經歷指，自己是怕影響半個月後的跨年演出，於是趁自己最近有時間養病，主動去探望了一群陽性病人「蹭病毒」。

張靚穎還說，自己感染新冠病毒後睡了一天一夜，就什麼症狀都沒有了，「濕疹也好多了，皮膚也不乾了，然後還變瘦了，都沒來得及吃藥」。她還透露，自己發燒時還有舉啞鈴鍛煉。

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不過，她的相關言論就引發網民熱議，有網民認為，作為公眾人物，分享這樣的事情容易誤導大家：

「內娛的活明星越來越少了說什麼都會被誤導被放大。」



「這屬於沒什麼文化的表現。」



「感染後運動健身真的很危險，患者會發生不同程度的心臟功能、呼吸功能、運動功能障礙的現象。」



「公眾人物還是少發表陽了之後變瘦了，皮膚變好了之類的話吧，容易暴露腦子不太好的事實。」



「故意陽的也是我見的頭一個，還特意說出來？不得不懷疑一些內娛明星的精神狀態。」



當晚9時許，張靚穎再次發文表示致歉，「發這樣的微博是我欠考慮了，向大家道個歉！」還表示，「如果我的話給大家帶來不正確的引導性，在此誠心致歉！希望大家都健康！更希望大家的生活，工作，都快快步回正軌！」