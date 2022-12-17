東北製藥「搶藥潮」下堅持2元20粒售退燒藥　網民讚「良心企業」

內地進一步放寬防疫政策後，多地出現「搶藥潮」、「買藥難」的現象，不少感冒藥、退燒藥的售價亦隨之飆升，而來自遼寧瀋陽的藥企「東北製藥」就堅持以2元（人民幣，下同）20粒的價格出售撲熱息痛退燒藥（對乙酰氨基酚片），引起廣泛關注，不少網民都稱之為「良心企業」。



東北製藥堅持以2元人民幣20粒的價格出售撲熱息痛退燒藥。（澎湃新聞）

隨著防疫新十條措施發布，全國多地對解熱鎮痛類、抗病毒類等防治藥物的市場需求急劇增加，近日，有網民發現位於瀋陽的東北製藥東北大藥房，卻仍以2元20粒、每人限購40粒，平價銷售對乙酰氨基酚片。

對此，遼寧方大集團東北製藥周五（16日）相關負責人回應稱，對乙酰氨基酚片已經生產銷售了近50年，因為大家的認可所以一直保持著便宜的售價，而現時所有旗下藥房亦24小時營業。

該負責人續指，公司廠家接到追加排產指令後，開始緊急調度、滿負荷生產，全力以赴保障上述藥品的供應。當前，部分產品的日產量能達到平時的兩倍。除解熱、鎮痛類藥需求量大增外，維C也成為熱銷產品。

對乙酰氨基酚片每人限購40粒。（新黃河）

該負責人表示，保證市場穩定供應，滿足百姓用藥需求是製藥企業的責任，只要市場有需求就全力以赴保生產。公司在確保防疫措施落實到位、生產裝置及人員安全、保證產品質量的前提下，快速響應，緊急採購調撥原輔料、包材等，安排、協調追加排產，優先保障市民居家治療、防護儲備用藥供應。

據了解，1972年當時的東北製藥廠開始生產對乙酰氨基酚片，該藥適用於普通感冒或流行性感冒引起的發熱，也用於緩解輕至中度疼痛，如頭痛、關節痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經痛等。該藥被列入了國務院聯防聯控機制發布的《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》。