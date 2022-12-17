疫情｜上海迪士尼：或需在降低人員配置及減少部分體驗情況下運營

內地放寬防疫措施後，實際染疫人數被認為會激增。今日（17日），上海迪士尼度假區表示，現階段有可能需要臨時在降低人員配置及減少部分體驗的情況下運營。另上海當局宣佈，下周起中小學除初三高三外調整為線上教學，幼兒園停止入園。



上海迪士尼度假區發布《溫馨提示》表示，度假區包括上海迪士尼樂園目前正常開放，但在現階段，有可能需要臨時在降低人員配置及減少部分體驗的情況下運營。因此，包括迪士尼奇幻冬日巡遊，米奇童話專列和奇夢之光幻影秀在內的現場娛樂演出以及部分景點、餐廳和商店將有可能臨時暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現，請遊客們及時通過度假區官方App了解最新運營信息。公司將根據政府最新疫情防控措施更新度假區的遊客防疫須知，遊客務必在遊玩前了解須知並嚴格遵循，「對此帶來的不便，我們深表歉意」。

上海迪士尼樂園目前正常開放，但現場娛樂演出以及部分景點、餐廳和商店將有可能臨時暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。（澎湃新聞）

另一方面，據「上海教育」微信公眾號消息，根據當前疫情防控有關部署，結合該市中小學幼兒園實際，為保護廣大師生安全健康，經研究決定，中小學校自12月19日起，除初三、高三年級外，全部調整為線上教學；初三、高三年級學生正常到校上課，也可自願申請居家學習。對於居家學習的學生，學校通過「線下教學同步直播+錄播」相結合的形式開展線上教學；幼兒園（含托育機構、托兒所）自12月19日起停止幼兒入園。各相關部門加強科學育兒在線指導；居家照護存在困難的學生及幼兒，都可申請到校或到園。中小學校安排教師組織學生參加線上教學，並提供看護服務和午餐。幼兒園（含托育機構、托兒所）安排好保育和照護服務。中職校參照中小學方案。

據國家衛健委消息，昨日（16日），上海新增55宗新冠肺炎本土確診。