國內著名金屬材料科學家章守華病逝　享年106歲

北京科技大學發布訃告，著名金屬材料科學家、冶金教育家章守華昨日（17日）在北京因病逝世，享年106歲。

章守華主要從事鋼鐵材料和高溫合金等材料領域的科學研究工作，他在合金鋼新鋼種的開發、快速凝固技術、粉末高溫合金等方面均取得開拓性的成果，先後榮獲多個榮譽勛章和多項國家級科技獎。



章守華因病逝世，享年106歲。（北京科技大學）

章守華1917年出生於江蘇，1935年至1939年就讀於交通大學唐山工學院，獲礦業工程學士學位；1945年至1946年在美國卡內基理工學院留學並獲得冶金工程碩士學位。

1948年，章守華回國並任教於（國立）交通大學唐山工學院，先後被聘為副教授、教授。1952年被任命為北京鋼鐵工業學院（今北京科技大學）建校籌備委員會委員。1981年，他被聘為中國首批博士生導師，1995年退休。

章守華主要從事鋼鐵材料和高溫合金等材料領域的科學研究工作。他在適合中國資源條件的合金鋼新鋼種的開發、快速凝固技術、粉末高溫合金等方面均取得開拓性的成果，先後榮獲「先進個人」四委聯合表彰，「國家科技攻關中做出重要貢獻」聯合表彰，「獻身國防科技事業」等榮譽勛章和多項國家級科技獎。

章守華主編中國第一本《合金鋼》教材，主持完成了1984年《中國大百科全書·礦冶卷》第一版中相關百科條目的撰寫。他又先後培養37名金屬材料及熱處理專業研究生，為北京科技大學乃至全國材料領域的師資隊伍建設和人才培養方面作出重要貢獻。

在北京科技大學工作的43年中，章守華先生始終堅守在教學科研第一線，退休後仍躬耕不止，關心青年師生科研成長，踐行了「學風嚴謹、崇尚實踐」的優良傳統，為中國材料學科的誕生、發展做出了偉大貢獻。