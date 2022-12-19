中央經濟工作會議閉幕　上海、遼寧等多位省委書記提出三大關鍵詞

12月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行，其中一項重要議題為「部署2023年經濟工作」。

會議閉幕後，多位省級黨委書記回到本省並召開會議，提出開放、信心、擴大投資等三大關鍵詞。



《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」發文稱，中央經濟工作會議提到，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，為國家經濟帶來的影響加深。

會議還明確，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。要堅定做好經濟工作的信心。

各地如何謀劃本省份的明年經濟工作，也備受外界關注。中央經濟工作會議提到，明年經濟工作千頭萬緒，要從戰略全局出發，從改善社會心理預期、提振發展信心入手，綱舉目張做好工作。

會議還明確幾項重點任務，包括著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、切實落實「兩個毫不動搖」、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險。

會議閉幕後，多位省級黨委書記已回到本省。12月17日，陝西、青海、內蒙古、黑龍江、遼寧、上海、江西、貴州、海南、廣西等省份的省級黨委書記均召開會議，並對本省份的經濟形勢作出判斷。

江蘇省南京市江寧區的南京埃斯頓自動化股份有限公司工業機器人生產車間，工業機器人在進行跑合測試。（新華社）

當中有幾個關鍵詞值得一提。一是開放。海南省委常委會會議提到，要加快推進自由貿易港建設，持續優化產業結構，進一步完善政策制度體系，開展高水平開放壓力測試，促進經濟社會高質量發展，把疫情耽誤的時間奪回來。

同時，要加大招商引資力度，增強各類市場主體信心；積極引進境外專業服務業從業機構，在推進規則、規制、管理、標準等製度型開放上及早破題；充分發揮海南自由貿易港區位和政策優勢，打造中國企業進入東盟的總部基地和東盟企業進入中國的總部基地等。

遼寧省委常委會擴大會議要求，著力擴大出口，全力支持企業搶訂單、拓市場；著力打造對外開放新前沿，高水平參與中日韓經貿合作和東北亞及歐洲區域合作。

黑龍江省委書記許勤主持召開省委常委會（擴大）會議。會議要求，更大力度吸引和利用外資，深化對俄全方位合作，為經濟發展注入新動力。

青島市即墨區一家公司的工人在智能吊掛生產線上工作，生產出口到海外市場的服裝產品。（新華社）

二是信心。多個省份的會議，都強調要提振信心。上海的全市領導幹部會議中要求，用好宏觀政策窗口期，圍繞市場主體需求和痛點找准政策切入點，大力提振和改善市場預期和信心。

青海省委常委會在擴大會議上提到，要合理確定預期發展目標，目標的確定要有利於提振開好局起好步的信心，能夠有效防範和化解風險，能夠有效拉動就業和收入增長，能夠充分調動全省發展的積極性主動性。

三是擴大投資。遼寧的會議提到，充分發揮投資、消費、出口的拉動作用，著力擴大有效投資，謀劃儲備推進一批高質量項目；著力恢復和擴大消費，改善消費條件，創新消費場景。

黑龍江的會議明確，謀劃實施一批重大項目，激發各方面發展動力，為全省經濟總量邁上2萬億台階打牢基礎。

陝西的會議提到，要在項目上對標對表、把搶抓機遇和要素保障結合好，前瞻性謀劃項目，全方位爭取項目，全鏈條招引項目，切實做好重大項目落地服務保障，力爭明年在項目建設上實現更大突破。

央視《新聞聯播》連日解讀中央經濟工作會議。國家稅務總局局長王軍受訪時提到，明年經濟發展的目標是科學的、積極的、穩妥的，「我們將抓緊研究明年支持經濟社會發展的稅費政策，延期優化、完善改革、精準發力，把好鋼用在刀刃上」。

商務部部長王文濤指出，要更大力度吸引外資，營造良好環境，「使外商在中國有一個很好的發展，中國的經濟更好地融入國際的循環，在產業鏈供應鏈的安全和韌性當中作出我們的貢獻」。