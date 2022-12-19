中央擴大內需綱要．一 ｜ 不同於4萬億　這不是一份刺激方案

在一年一度的中央經濟工作前，《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》低調出爐。緊接著中央經濟工作召開，《「十四五」擴大內需戰略實施方案》馬不停蹄的公布。回到《綱要》本身，圍繞11個方面出台38條舉措，以2萬多字的篇幅提出了擴大內需的總體要求和具體方案。但這份《綱要》顯然沒有激起輿論的普遍關注。



「擴大內需」的提法並不新鮮，從《十四五規劃》，到中共二十大報告，再到此番《綱要》都提到「擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合」。加之，這份《綱要》沒有「眼前一亮」的預期和一眼就能看到、看得到的數據，所以並不會「刺激」到市場和輿論。原本，中共文件就難倒，一份沒有數據的經濟戰略文件，市場就跟難讀懂。



如何讀懂這2萬多字的《綱要》，這將是一張怎樣的藍圖，會對中國經濟2022-2035年的10餘年起到怎樣的作用。《香港01》將分為9篇，從不同角度一一拆解。



相較於枯燥的《綱要》，市場更加關注連開兩日的中央經濟工作會議。所謂「樹欲靜而風不止」。正如中央經濟工作會議上，中央所定調的那樣：「面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務」、「當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動盪不安，給我國經濟帶來的影響加深」，在這樣的大環境下，關注經濟何時企穩、如何增長，能給怎樣的刺激政策，這是再正常不過的。但顯然，《綱要》並非單純強調經濟增長和穩經濟要求，而使更關注高質量發展轉型的結合。這也就難怪激不起更多的關注。因為市場當下沒有耐心，很「躁」。然而，這份《綱要》卻具有長期戰略導向。

這份《綱要》，「工作安排」比較多，是具體的經濟治理工作安排，要做哪些事情，從哪些方面着手，準備怎麼做，已經為做這些事情有哪些基礎等等。坦白說，但非常詳實和落地，是一份執行方案。果然，很快的中國發改委網站已經公布《「十四五擴大內需戰略實施方案》，就是《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》實施方案的第一步。如此看，《綱要》不僅是「效果圖」，而是「施工圖」。

《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》不僅是「效果圖」，而是「施工圖」。（路透社）

毫無疑問，《綱要》是疫中國重開"擴大內需"藥方。事實上，跟準備的來說，並不能稱之為「重開」，因為擴大內需的戰略部署從未發生方向性變化。但既然是藥方，市場普遍就會期待「一包藥治病」，恨不得「藥到病除」，這樣的期待可以理解，但這並不科學。既然是「藥方」，就需要給下藥、治病、調理、恢復的時間。

雖然這次不是第一次開「擴大內需」的藥方，但這次有別以往。中國副總理劉鶴11月曾在《人民日報》撰文《把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來》：「1998年，亞洲金融危機對我國經濟發展造成較大沖擊，外需急劇收縮，黨中央提出『立足擴大國內需求，加強基礎設施建設』，實施積極的財政政策，發行長期建設國債、連續下調基準利率等，穩定了經濟增長。2008年，針對國際金融危機的衝擊，黨中央提出『把擴大內需作為保增長的根本途徑』，出台以大規模增加政府投資為主要內容的一攬子計劃，穩定了市場預期，使經濟迅速觸底反彈。2020年以來，面對新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，習近平總書記指出『要圍繞擴大內需深化改革，加快培育完整內需體系』。我國加快實施重大項目工程，積極穩定居民消費和企業投資，保持了經濟穩定發展」。

很顯然， 1998年亞洲金融危機，「立足擴大內需，加強基礎設施建設」，抓手在老基建。2008年國際金融危機，「把擴大內需作為保增長的根本途徑，4萬億，增加政府投資為主要內容的一攬子大規模投資計劃，仍然以傳統投資需求為主。2020年新冠疫情，「圍繞擴大內需深化改革，加快培育完整內需體系」，抓手在重大項目工程建設，擴內需開始與經濟轉型並重。

温家寶任內頒布了一項前所未有的「四萬億」經濟刺激計劃。（視覺中國）

這一次《綱要》，是一個更加全面的（擴大內需）「如何做」方案，把供給側改革和擴大內需相結合的長期戰略安排，並不是簡單的一份刺激方案。需要安靜下來看到《綱要》中的改革，以及經濟治理思路。總體來看，擴大內需經歷了從傳統需求向新型需求，從單純刺激向完善體系的方向變化。

況且，正如《綱要》提到，擴大內需仍面臨不少制約，勞動力、土地、環境等要素趨緊，制約投資增長，創新能力不能完全適應高質量發展要求，群眾個性化、多樣化消費需求難以得到有效滿足；城鄉區域發展和收入分配差距較大，民生保障存在短板，財政金融等領域風險隱患不容忽視，制約內需潛力釋放的體制機制堵點仍然較多；國際競爭日趨激烈，把中國打造成國際高端要素資源的「引力場」任重道遠。

中央經濟工作會議指出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。

總體方向上看《綱要》，一方面依然要求把擴大內需同供給側結構性改革結合起來。本質上依然是以高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以自主可控、優質有效的供給滿足和創造需求。另一方面，政策主旨上逐漸體現出中國「超大規模市場優勢」在全球環境下具有重要的戰略作用。

這兩點意味着，未來擴大內需的方向一方面是高質量發展轉型的重要環節，另一方面政策主線將進一步配合對外戰略，放大超大規模市場優勢在全球經濟環境中的影響力。這是有別於以往之處。「大規模市場優勢」，還未被市場說解讀和消化，而對於中共一再強調的「堅定不移擴大開放」，也尚且停留在上一輪改革開放的認知當中。這就是尚未讀懂戰略信號。且行且看，中央經濟已經做好佈局開始，開始落子。但不要指望是特效藥，中央要的是長效機制。