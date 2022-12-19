習近平：我一貫支持民企　也是在民營經濟發達的地方幹過來的

撰文：朱加樟
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中共中央經濟工作會議日前召開，官媒《人民日報》披露中共總書記習近平在會上講話細節，提到習近平表示，「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的」。

《人民日報》18日頭版披露習近平在會議上指出，明年經濟工作要「練好內功、站穩腳跟」，關鍵是提振信心，同時力挺民企。

針對外界擔憂的傳聞，習近平指出：「必須亮明態度，毫不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。」又指「黨的二十大報告鮮明提出『促進民營經濟發展壯大』，這是長久之策，不是權宜之計」。

報道指，曾在福建、浙江工作的習近平還說：「我是一貫支持民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」

報道提到，習近平到中央工作後，2018年主持召開民營企業座談會，曾專門強調：「民營企業和民營企業家是我們自己人」。

習近平在會上又再三強調「戰略自信」：「頂住壓力、練好內功、站穩腳跟，沒有跨不過去的坎。」

關於內地疫情防控，習近平表示：「要統一思想、科學防控、提振信心，找到槓桿的平衡點，因時因勢優化疫情防控措施。」

新華社公布的會議側記則披露，習近平在會上還強調：「加強基層防疫能力建設，加強藥物和疫苗研發應用，保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，保健康、防重症」。

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