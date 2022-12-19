世界盃︱內地查獲值6000萬盜版吉祥物　搜出492個山寨大力神盃

杭州警方近日破獲一個專門生產盜版世界盃吉祥物的集團，涉案金額初估約6,000多萬元人民幣，疑犯已被採取刑事強制措施。與此同時，內地海關也在一批出口貨物中發現了40多箱、合計492個盜版的大力神盃。



根據《澎湃新聞》報道，杭州蕭山警方日前接到轄區一家文創企業反映，稱該企業受國際足聯（FIFA）授權在中國生產的世界盃吉祥物周邊商品「拉伊卜」（La'eeb）被人仿冒。

警方專案組迅速查明案情並鎖定疑犯，並於14日出動警力，在廣東警方協助下拘捕羅姓疑犯等4人，查獲生產包裝窩點1處，代理商窩點1處，繳獲大量山寨「拉伊卜」手辦及配件、包裝盒等。

犯罪分子仿冒卡塔達世界盃吉祥物手辦「拉伊卜」。（蕭山公安供圖）

據介紹，10月以來該團夥主要成員羅姓三兄弟（廣東籍）通過網絡經銷平台訂購配件，自行組裝、包裝後在網上招募代理銷售，涉案金額初估高達人民幣6,000多萬元。

此外，廣西南寧海關也在對一批出口雜貨進行查驗時，發現夾藏未申報的大力神獎盃41箱，共計492個，上面印著FIFA WORLD CUP，但當事人卻無法提供合法的出口證明手續。南寧海關聯繫FIFA之後確認，這一批獎盃全部屬於盜版侵權貨物。