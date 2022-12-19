巴西靈媒神預言美斯奪冠捧世界盃　曾講中英女王逝世、疫情大爆發

【世界盃2022／美斯／麥巴比／卡巴拉】巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）預言再度命中！他先前稱，經過計算，本屆世界盃將會出現改變，也就是說法國隊不會衛冕，而是將由阿根廷奪冠。沒想到阿根廷真的在決賽的PK賽中成功踢贏法國，拿下睽違36年的冠軍獎盃。



【圖輯】曾講中英女王逝世、疫情大爆發！點圖放大了解巴西靈媒如何精準預測「美斯奪冠捧世界盃」👇👇👇

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

莎樂美因為成功預言英國女王伊莉莎白二世逝世、新冠疫情爆發等，因此被譽為「諾查丹瑪斯再世」（Nostradamus）。諾查丹瑪斯是法國籍猶太裔預言家，出生於1503年，著有預言集《百詩集》。而這位「諾查丹瑪斯再世」也在開打前預言了阿根廷會在世界盃決賽中戰勝法國。

莎樂美的預言是基於一個被稱為卡巴拉（Kabbalah）的系統，該預言系統是透過對於數字概率的分析，來預測未來可能發生的事。而在決賽之前，莎樂美曾根據比賽日期與參賽選手名字進行分析，並得出阿根廷將奪冠的結論。

【相關圖輯】世界盃︱美斯奪冠一刻真摰反應令人動容 16秒片段連直播也錯過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

莎樂美說：「在我的計算中，阿根廷出現了8這個數字，代表著創造完成、一個新週期的開始，至於法國則是數字7，這代表他們不足以贏得比賽。」他引用畢達哥拉斯的名言表示：「自古以來數字7無疑是所有哲學與神聖文獻中最常出現的數字，這也使它成為神聖、完美以及強大的數字。然而7仍然無法帶領法國贏得決賽。」

他說：「7的法則認為，宇宙是相互影響的力量組成，因此沒有什麼是一成不變的，法國註定會輸，法國再次成為冠軍沒有任何意義。」

【相關圖輯】世界盃決賽｜美斯奪冠後全家曬溫馨 老婆兒子齊送獻吻冧到爆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】