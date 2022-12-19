原工信部長肖亞慶積極退贓獲從寬處理　開除黨籍兼降職辦理退休

工業和信息化部原黨組書記、部長肖亞慶今年7月底涉嫌違紀違法，接受中央紀委國家監委審查調查。據中央紀委國家監委網站19日（周一）消息，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。



通報指，經查，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

通報續指，肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。鑑於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

公開資料顯示，62歲的肖亞慶曾在內地有色金屬行業學習工作近30年。2003年，他44歲就出任中國鋁業公司副總經理，半年後升任總經理，成為當時央企最年輕的「一把手」之一。

肖亞慶任內大力推動中鋁進行行業整併，甚至購買全球第二大鐵礦石廠力拓的股份。他掌舵中鋁近五年間，讓中鋁躋身為全球前五百大企業。

2009年，肖亞慶出任國務院副秘書長，2016年升任國務院國資委主任，晉升為正部級官員。2019年，肖亞慶出任國家市場監督管理總局局長；2020年調任工信部黨組書記，並任工信部部長。