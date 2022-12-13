前全國人大常委于志剛看守所中腦溢血身亡　 受賄案終止審理

曾任全國人大常委會原委員、中國政法大學原副校長的于志剛被控受賄近700萬元（人民幣，下同）被雙開，他在去年11月當庭認罪候判。財新網今年5月報道，他在羈押期間因病死亡。



瀋陽市中級人民法院12月13日證實，5月2日于志剛在遼寧省看守所羈押期間突發腦出血，經搶救無效於5月3日死亡。法院依照刑法相關規定，對其受賄案裁定終止審理。



今年5月，財新網引述消息指，于志剛死前被羈押在遼寧省公安廳看守所。5月2日早晨6時，于志剛準時起床活動，還曾和同室被羈押者下象棋，後感到眩暈，遂被扶到床上。送醫後，于志剛被診斷為腦幹大面積出血，約於5月3日晚上11時許不治病亡，得年49歲。

內媒：涉受賄近700萬 全國人大前常委于志剛羈押期間因病猝逝

據了解，于志剛為河南洛陽人，本身是刑法學者，2015年任中國政法大學副校長；直至2018年當選第十三屆全國人大常委會委員、全國人大憲法和法律委員會委員，開啟仕途。

財新網報道指，曾任全國人大常委會委員、中國政法大學副校長的于志剛因病死亡。（中國政法大學官網）l

他從2001年起在中國政法大學工作後，曾兩次破格提拔，2005年就晉升為教授。2006年，33歲的于志剛就被遴選為刑法學博士生導師，2015年5月任政法大學副校長。

2018年，于志剛當選為全國人大常委、全國人大憲法和法律委員會委員，2021年1月落馬。6月，于志剛被「雙開」。

官方通報指于志剛喪失紀法底線，違背師德師風，頂風違反中央八項規定精神，收受禮品禮金，接受他人安排的宴請、旅遊；組織觀念淡薄，不如實報告個人有關事項；公權私用，搞權錢交易；利用職務便利為他人謀取利益，並非法收受他人財物。

于志剛此前被控受賄折合人民幣691萬餘元，他當庭表示認罪悔罪。（新華社）

11月，于志剛受賄案在瀋陽中院一審開庭審理。瀋陽市檢察院指控，2013年至2017年，于志剛利用擔任中國政法大學教務處處長、副校長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受財物共計折合691萬餘元。于志剛當庭表示認罪悔罪。今年5月傳出于志剛病逝，受賄案今裁定終止審理。