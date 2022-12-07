青島李滄區委前書記貪腐上億獲刑19年　曾安排2人伺服其起居飲食

山東青島市李滄區委前書記、一級巡視員王希靜，因貪污、受賄罪成，一審被判囚19年，罰款900萬元（人民幣，下同）。

今年4月，中紀委國家監委網站報道，王希靜曾違規安排兩人專門負責照顧自己的起居飲食。



12月6日，山東省煙台市中級人民法院透過視像形式，一審公開宣判王希靜犯貪污罪成，判囚15年，罰款600萬；受賄罪成判囚10年，罰款300萬。數罪併罰，王希靜終被判囚19年，罰款900萬，扣押在案的贓款及孳息，依法處置。

法院審理查明，2007年7月至2019年7月，王希靜利用擔任平度市委副書記、青島市李滄區委書記等職務上的便利，單獨或與他人通謀，採取騙取、侵吞等手段，非法佔有公共財物共7240萬元。

2011年11月至2020年初，王希靜利用擔任青島市李滄區委書記等職務上的便利，為相關單位或個人，在土地出讓、工程款支付、工程承攬等方面提供幫助，非法收受相關人員給予的財物共計折合3975萬餘元。

青島市李滄區委前書記、一級巡視員王希靜因貪污、受賄罪成，判囚19年。（微信公眾號＠煙台市中級人民法院）

法院認為，王希靜身為國家工作人員，利用職務上的便利，單獨或與他人共同非法佔有公共財物，數額特別巨大，其行為已構成貪污罪；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。

王希靜歸案後，如實供述貪污罪的犯罪事實；主動交代調查機關尚未掌握的受賄罪的犯罪事實，以自首論，部分受賄系未遂；檢舉他人犯罪構成立功，積極退贓，認罪認罰。綜合考慮上述犯罪事實、性質、情節和對社會危害程度，遂作出上述判決。

公開資料顯示，王希靜生於1964年2月，曾在淄博市工作，後調至青島，歷任平度市委副書記、青島市農業委員會副主任等職。2013年，王希靜任青島市李滄區委副書記、代區長，後任區長，2016年任李滄區委書記，2021年8月被查，2022年1月被雙開。

官方指王希靜貪圖虛名、弄虛作假，熱衷於搞「形象工程」、「政績工程」。（青島新聞網）

據中央紀委國家監委網站報道，2014年1月至2021年春節，王希靜先後多次收受管理服務對象所送現金、購物卡等折合共計21萬餘元。 2014年2月至2021年8月，王希靜先後違規安排兩人專門負責照顧其飲食起居。 2016年下半年，王希靜違規安排使用國有資金購買裝修一套別墅，供其個人招待使用。

今年9月，中央紀委國家監委公開通報10宗違反中央八項規定精神典型問題，其中包括王希靜搞「形象工程」、「政績工程」，亂作為假作為，違規收受禮品、禮金，安排使用公款購買、裝修別墅供個人招待使用問題。

2017年至2020年，王希靜盲目追求財政收入「過百億」目標，要求職能部門虛增財政收入、編造虛假數據，造成嚴重不良影響；為追求政績，未經可行性研究論證，要求多家國企舉債投資，強行推進某建設項目，造成大量建築空置浪費。