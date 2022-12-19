內地徵用布洛芬、抗原藥廠　或免費向公眾發放？　各大藥企回應

近期退燒止疼藥、抗原成了內地民眾爭相搶購的防疫物資，多地藥房缺貨「一盒難求」。面對民眾求藥難的問題，有網絡傳言，內地政府已徵用布洛芬原藥廠和抗原生產工廠，未來將免費向公眾發放相關醫療物資。



有财经KOL「黑夜之晴滚雪球」在微博發文稱，自己在淘寶網購抗原時，收到店家信息說，「國家徵用了工廠，政府批文現在所有網絡平台抗原全部下架，國家後續會免費發放。」生產抗原的九安醫療已被國家徵用，預計新華製藥的布洛芬工廠，以及東北製藥的對乙酰氨基酚工廠也在徵用行列。「近期，國家將免費為14億國人發放抗原和布洛芬等醫療用品。」

有财经KOL「黑夜之晴滚雪球」在微博發文稱，政府已徵收抗原、布洛芬藥廠，未來將免費向公眾發放醫療物資。（微博）

對此，九安醫療並未正面回應，僅表示由於合作工廠受保供調撥因素影響，導致很多用戶的訂單未能如期交貨。接到工廠通知，並收到工廠保障供應調撥官方文件後，公司第一時間向各電商平台報備，向用戶解釋未能發貨的原因。

九安醫療表示，會繼續努力生產，在完成保供調撥要求的指標後，第一時間給用戶發貨。「會拼盡全力去實現交付。公司國內、外業務及生產管理相對獨立，國外業務在正常進行中，供應未受影響。」

內地媒體向其他藥商求證後，亦被一一否認。布洛芬原藥公司亨迪藥業表示，政府並沒有被政府徵用。抗原工廠萬孚生物亦回應稱，未接到相關通知，但公司會優先供應政府部門訂單。新華製藥則未正面回應，僅表示「正加班加點生產市場急需藥品，全力保障市場供應。」