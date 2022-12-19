多地藥房免費派發退燒藥　老闆稱「少賺錢卻很值得」獲網民大讚

《中國青年報》、《央視新聞》等報道，近日內地疫情反覆，不少居民發燒卻買不到藥，一度十分擔心，幸好有不少藥店老闆和相關人士自發組織免費派發退燒藥。

有藥店老闆受訪表示，自己少賺了錢卻「很值得」，不少網民也紛紛稱讚，表示感動。



近日，湖北武漢有約200位市民領取藥房老闆王璟免費發放的46盒、共計1104顆退燒藥。王璟計劃每人取兩粒退燒藥應急，可以照顧到500多個人，於是在藥店的聊天群組中連發5條訊息：「退燒藥不要錢，有需要的來店裏拿」。

在短短一小時內，退燒藥全部派發完畢。分藥前，王璟還不忘提醒街坊鄰居，家中有人發燒才能領藥，每人領取兩粒藥，不要多領，把藥留給最需要的人。

不少居民領藥時都表示「真的特別感激！」，更提出不能白拿，一定要付款，但王璟連番拒絕，直言只是舉手之勞，「我買藥的渠道比顧客多，所以就先給了，不然他們（顧客）還要到處跑。這些藥如果賣出去的話，能賣1000多元。雖然自己少賺錢，卻能多幫助這麼多人，覺得很值得」。

居民到王璟的藥店領取退燒藥。（央視新聞）

在山西陽泉，也有藥店將總計12000片的對乙酰氨基酚片擺上櫃檯，免費派發給居民，吸引不少人前去領取。很多市民表示「家裏現在急需感冒退燒藥，終於有了着落」。

知情人李女士表示，藥店是自家經營，父親、表哥均從事醫藥行業多年，贈藥是家人共同的決定。最近新冠感染者數量增多，他們見有些患者未能買到退燒藥，於是決定免費派發，解決大家的燃眉之急。

對乙酰氨基酚片。（微博）

李女士又稱，對乙酰氨基酚片的價格不貴，希望大家不要關注藥店，而是去關注更需要幫助的人，「我們還可為大家免費煎製中藥，希望能夠幫助更多的人」。

截至12月18日下午6時許，該藥房原計劃派發的12000片退燒藥全部派發完畢，之後又追加6000片庫存的退燒藥一併送出，令不少網友感動大讚藥店「拿出真心真意為人」。

據悉，瀋陽、合肥等多個省市的藥房已紛紛加入免費為居民發放退燒藥的行列，相信有助緩解最近內地疫情引起的部分買藥難、藥物資源分配不均等情況。