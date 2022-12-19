進口食品註冊對台不公平？國台辦：民進黨當局掩蓋無能及卸責藉口

大陸海關本月以註冊資訊不完整為由，再暫停台灣一批水產品、酒水飲料進口，台方批評其為「政治操作」，對台灣不公平，又指陸方對於台灣採取歧視做法。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日（周二）回應稱，所謂大陸對台灣食品企業提出「不公平要求」，根本不是事實，只是民進黨當局掩蓋其無能、推卸責任的藉口。



台灣啤酒突然被禁。（Instagram @lemongardenia）

大陸國台辦透過書面形式回應作出上述表示。提問內容提到，「民進黨當局稱大陸對台灣食品企業註冊有不公平要求，包含必須書面作業、期限為今年6月底，對此有何回應」。

朱鳳蓮表示，對於兩岸經貿合作，我們始終予以積極支持。在海關總署第248號令發布後，有關主管部門按照《海峽兩岸食品安全協議》既定渠道向台灣有關方面通報了相關事項和要求，並分配了註冊系統帳號。但台方提出台灣食品企業由多個業務部門監管、註冊系統帳號不能滿足其需要。

朱鳳蓮指，為解決這一問題，有關主管部門決定由雙方聯繫窗口分別提交、接收台灣食品企業註冊申請材料。不管以甚麼方式接收註冊申請材料，有關主管部門的審核標準始終是一致的，並不會造成所謂的「不公平」。

朱鳳蓮稱，今年2月，台灣開放日本福島等5縣食品輸台，台灣食品安全管理存在隱患。為確保消費者健康安全，防止問題產品流入大陸市場，有關主管部門向台方進一步通報了有關要求，希望確保輸大陸食品符合大陸食品安全標準及相關規定。

朱鳳蓮說，從2021年4月到2022年8月，民進黨當局完全可以在如此寬鬆的時限內幫助台灣食品企業妥善處理相關註冊事宜。所謂「期限」問題不是民進黨當局甩鍋大陸、損害業者利益的理由。

朱鳳蓮最後稱，雖然有部分台灣食品企業目前暫未獲得註冊，但只要按要求完善註冊信息，經審核合格後依然可以向大陸出口產品。當務之急是民進黨當局應幫助有出口大陸需求的台灣業者完善註冊信息，而不是政治操弄。民進黨當局不僅不採取措施幫助業者解決實際問題，反而將經貿問題政治化、簡單問題複雜化，到頭來只會進一步損害台灣業者利益，更加不得人心。

台方：陸方採取歧視待遇

台行政院發言人羅秉成10日表示，陸方自2019年11月提出「進口食品境外生產註冊管理規定草案」，台灣與各國認為該規定實為貿易障礙；台灣與美國、歐盟、日本等世貿會員已9次提出特定貿易關切，共同訴求陸方暫緩或延後。

羅秉成又稱，陸方對於台灣採取歧視待遇，只有台灣必須以紙本申請，其他國家可上網填報；其他國家申請期限都是到2023年6月30日，台灣期限卻是今年6月30日，還有針對台灣遭暫停進口的案件，陸方未提供不合格理由等。