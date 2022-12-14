01直擊｜遭陸方禁止？佳德鳳梨酥搶購潮2日不散　攤販：台人相挺

台灣食藥署指出，台北名店佳德鳳梨酥進口中國大陸被要求補件，但由於補件內容涉及配方比例和工藝手法流程表等商業機密，佳德鳳梨酥拒絕補件因此無法再出口至中國大陸，許多台灣人表示要力挺佳德鳳梨酥，爆發搶購潮。



《香港01》記者14日下午2時左右，實地走訪佳德鳳梨酥位於台北市南京東路的店面，發現排隊人龍長達百餘公尺且隊伍繞了兩圈，人潮一路延伸到附近的騎樓。許多外送業者更在門口等候。未到下午3點，老婆餅、太陽餅和牛奶酥餅都已經賣完。

台灣佳德鳳梨酥門店，遭陸方禁止，在台灣則爆發搶購潮：

店門口擺攤販賣米粉的阿姨表示，新聞出來這兩日排隊人潮增加，阿姨表示排隊人潮大增是因為「台灣人要挺台灣人。」

近期台灣超過2,000餘項商品遭大陸海關總署暫停進口，包括水產品、飲料和食品。其中不乏知名商品包括台灣啤酒、金門高粱、黑松沙士和佳德鳳梨酥。

據了解，佳德糕餅創立自1975年，兩岸三地都小有名氣，備受遊客喜愛，平日就已有排隊人龍，是人氣伴手禮。店家指銷往大陸期限未到，卻被陸方要求補件，且內容牽涉到商業機密，乾脆放棄補件。不過也有台灣網友引資料稱，陸方新規範確實有要求載明「食品添加劑」配比，非屬「商業機密」。事件引發台灣輿論熱議。

佳德於12日發表聲明，聲明中提到「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標」聲明發出後，被部分網友攻擊「台獨頑劣份子」，但也有許多5星好評認為佳德不交出配方「有骨氣」、許多民眾實際到店消費支持店家。

《聯合報》報道，中國大陸要求補件的項目中須填寫「詳細配方比例」等，佳德為保護商業機密選擇不申請輸銷中國。

台灣食藥署14日公布申請表格，食藥署指出，依中國要求，需提供「原料/配料在產品中占比」、「產品生產/加工工藝」及「廠區平面圖與車間平面圖」等資訊。

根據食藥署提供的輸陸申請表格中，其中一項為「產品主要生產／加工工藝描述（如清洗、熱／冷處理時間及溫度、醃制、脫水、包裝）」。下一項更要求「以附件形式提供清晰的加工工藝流程圖」。(番攝聯合報)

報道指，新北市糕餅商業同業公會理事長黃湘賓13日表示，配方、製程對糕餅業者來說，屬於店家機密，是各家糕餅店的獨家特色，使用的成分、熱量多寡等等一般都會標示，但要知道「配方比例」跟「製程」，就「太扯了」。

佳德再發64字聲明：老師傅純粹熱愛糕餅

對於事件引發網絡輿論風波，12月14日佳德發表64字聲明，文中表示「我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳德的本意。」

佳德聲明指出，「我們的老師傅是一位純粹熱愛糕餅認真做事的人。聳動的新聞標題，完全非佳德的本意。若因此讓您產生任何的誤會，請大家多多包涵與見諒！」，許多網民則在貼文下方聲援佳德。