疫情｜內地增2656宗本土個案再多5人病亡　北京恢復堂食

內地昨日（19日）新增2656宗本土病例，超過1000宗來自廣東；北京再多5人病亡。



國家衛健委消息，內地新增2656宗本土病例，包括廣東1075宗，北京456宗，重慶189宗，江西137宗，福建125宗，湖南115宗，上海106宗，四川93宗，雲南85宗，浙江47宗，天津、河南各45宗，山東32宗，陝西26宗，內蒙古21宗，黑龍江17宗，山西13宗，河北12宗，吉林5宗，江蘇、海南各4宗，廣西3宗，貴州1宗；另增66宗境外輸入病例。

截至目前，內地現有確診病例35976宗，（其中重症病例276例），累計報告確診病例383175宗，5242人病亡。

北京恢復堂食

北京市政府新聞發言人徐和建昨日表示，位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身等場所恢復經營，恢復堂食，恢復各類賓館酒店會議、培訓、宴會包括婚宴的舉辦，恢復旅行社及在線旅遊企業經營在京團隊旅遊、進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

另外，取消到崗率和跨區流動限制，取消員工抵京「三天三檢」要求，取消「新十條」要求外的復工復產場所核酸陰性證明查驗；取消進口非冷鏈貨品、散裝散建、房屋中介、住宿服務、圖書館文化館美術館、等級旅遊景區、生產車間等從業人員定期核酸檢測要求。