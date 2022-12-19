內地新冠患者古怪症狀曝光　舌齒全變黑　狂流淚雙眼腫如鹹蛋超人

內地防疫政策放寬，走向與病毒共存，很多內地網友紛紛自爆自己新冠陽性的怪症狀，河北有男子自稱感染「哭株」，沒有其他症狀就是狂流淚，哭到雙眼腫成一條縫；天津則有人確診新冠後，意外發現自己的舌頭和牙齒都黑了！



據《星視頻》報道，12月16日河北秦皇島一男子自拍影片上傳，稱自己平時挺帥的，大眼睛雙眼皮，現在都哭到「脫相了皺紋都冒出來了」，還自稱感染「哭株」，眼睛痛一直流淚一直哭，更自嘲全內地都沒幾個人有這種症狀，18日男子再發影片表示眼睛已經消腫了。相比前後兩段影片，確實雙眼紅腫如「鹹蛋超人」，對此，有網友質疑，確定不是藥物或者什麼過敏嗎？

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另一名天津男子的奇葩症狀18日亦衝上熱搜，據《秒聞視頻》報道，該名男子在確診新冠後意外發現自己的舌頭和牙齒都變黑了。影片中確實舌苔明顯帶有黑色，就像喝完墨水，就連牙齒縫隙中也能看到黑色印跡。男子表示自己渾身疼痛還畏寒，「感覺像是剛做完大手術」。他事後查詢覺得自己患上的可能是「黑毛舌」疾病，可能是患上新冠後免疫力降低再加上有抽煙習慣導致，引來不少網友則調侃：「這是『黑株』！」

除了發燒、頭痛、全身酸痛等典型症狀外，許多內地網友還分享了各種「怪株」，有一些感染者表示自己胃口大開：「難道這就是傳說中的『炫飯株』？」還有網友留言懷疑自己感染的是「睡株」，主要症狀為「巨困無比」，整個人只想睡覺，早上根本起不來。還有人說發文稱：「朋友的兒子感染學習株，叫媽媽不要打擾他學習。」

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