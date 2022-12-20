北京、鄭州倡市民參與快遞配送以緩運輸壓力　網民：請領導先行

隨著內地防控放寬，不僅醫護資源緊張，快遞、外賣等行業也存在用工短缺的問題，有許多民眾在網絡吐槽，自己的包裹進度「一動不動」。對此，北京、鄭州發通告，鼓勵民眾加入到快遞配送中，緩解城市物流運輸壓力。



日前，全國各地調派超2000名前往北京支援，優先緩解北京包裹堆積情況，但北京物流訂單配送仍面對較大壓力。12月16日，北京豐台區、海澱區等倡議市民自主選擇參與到外賣配送服務中。並且需要接種三針疫苗，同住人員7日內未出現發熱、咳嗽，或抗原陽性等情況，還需要參與人員自備電動車、摩托車等交通工具。

另外，通州區、大興區、順義區也在進行相應的快遞外賣配送員招募。其中，截至16日中午，順義區已招募支援者164名，52人上崗展開服務。

繼北京倡議後，昨日（19日）鄭州市市場監管局發布關於「市民參與外賣、跑腿等配送服務」的倡議表示，「歡迎市民在個人及家庭允許的情況下，在確保自身身體健康的條件下，若近期未到崗工作或有閒暇時間，可以自主選擇加入外賣騎手的行列當中，在這個特殊的時期，為鄭州市千家萬戶送去一份溫暖。月收入5000-12000元。」

然而北京、鄭州的倡議卻惹來民眾批評：「請領導先行」。有網民稱，全國各地都去支援北京，導致各地快遞員不足。若已嚴重至此，請黨員幹部起帶頭作用，而不是讓老百姓衝在前面。