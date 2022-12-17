01北京連線｜放寬防疫十日　市民：感染者可隨意出街，大多不上報

北京疫情持續，由於官方不再公布無症狀感染者、各區數據，具體感染比例未知。但從內媒報道「朋友圈變病友群」、搶藥和發燒門診排隊等情況推斷疫情傳播速度十分迅速。



32歲北京市民小全向《香港01》透露，由於不再查驗核酸、不強制規定陽性確診者上報，北京新冠感染者出行其實沒有受到限制。市民小雪則˙透露，經過10天的快速傳播，「我感覺身邊一半以上的人都得完了，第一波高峰期應該已經過了」，街上也開始出現人群，未若放寬首幾日，街上空無一人。



據了解，放寬疫情的前幾天北京幾乎如空城，但這個周六日街上開始出現人群，《阿凡達：水之道》16日在內地上映，據「貓眼電影」數據，《阿凡達2》票房首日突破1.3億元（人民幣，下同）。

小全表示，自己今天（17日）查看在住家亦庄附近影院《阿凡達2》下午4點的場次有8成滿。小全透露，「估計第一波得陽性的人已經康復，開始陸續上街了。」

小全指出，北京其實有個可以申報快測陽性的微信小程序「京抗原」，可以申報快測陽性，但就她的觀察，會上報的人不多。微博上也出現網民抱怨，「京抗原」上報後沒有官方跟進確診者情況，「到底有什麼用？」

搶藥潮源於快遞員不夠 各地外賣小哥馳援北京

小全自己也並未申報，他在北京放寬防疫後5日感染，前2日他出現發燒症狀無法起身，目前已經退燒，只剩下咳嗽和嗓子疼痛的症狀。他在感染期間靠著之前囤的藥應急。



北京推出新冠陽性上報系統，但並未有對陽性者有任何強制措施，資源向重症傾斜：

小全觀察，搶藥潮主要是針對特定藥品布洛芬、蒲地藍消炎片等，但線下的藥店比線上的好買，「因為現在北京快遞員不夠，海澱和豐台區這兩天已經開始呼籲有意願的民眾加入配送隊伍了。」

此外據新華社報道，15日開始有許多民眾在北京大興機場、首都機場看到身穿制服的外賣小哥現身。內地物流企業「菜鳥」則表示，15日晚間9時17分，菜鳥由重慶調集的第四批快遞員，搭乘航班落地北京大興機場，於16日投入北京藥品以及生活物資的配送。

小全指出，其實缺外賣員的不只北京，「主要是北京需求大，快遞員陽性的又多，如何打通最後一里路的配送問題是關鍵問題，另外先支持北京也有政治的因素，沒有辦法。」

醫療資源向老弱和重點人群傾斜 市民：沒有醫療擠兌

據了解，目前北京疫情防控如官方要求，像重症和脆弱人群傾斜，一般如小全這樣的青年就是自主在家隔離，沒有任何強制要求。

內地新十條公布，放寬防疫的第五日，據北京市衛健委12日（周一）在疫情防控工作新聞發布會表示，當地的發熱門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。在11日（周日），全市發熱門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

12月11日也有北京急救中心主任醫師陳志呼籲，「新冠肺炎無症狀感染者、輕症患者請勿撥打120熱線，請為急危重症患者留出急救熱線通道。」

小全表示，現在重點在救治老人和重症患者，自己觀察並未出現严重醫療擠兌的情況。正在逐漸康復的他認為，「北京這波疫情應該已經到了峰值」。

市民：放開第一周，商場空無一人

北京市民小雪也認為，北京第一波高峰應該已經過了。她回憶，放開第一天，自己就去無人的商場逛街、去優衣庫（Uniqlo）買毛衣，一人包辦了所有試衣間、也去買咖啡、正常工作。



15日返北京的市民拍下北京如空城般的場景：

她表示，隨後自己就發現鄰居們以驚人速度確診，原本的小區用來對抗過度防疫的維權群變成病友交流群，確診者在上面分享信息交換物資。其它仍是陰性的人被稱為「在陰間的人」則是每天擔心確診。

小雪表示，後來自己則就算無異常，也會至少每兩天測一次抗原，有時也會懷疑是不是自己捅棉花棒捅得不夠深。期間自己也一度出現感冒症狀，但快測還是陰性，「到今天都不確定自己是感冒還是確診。」



小雪表示，因為自己很常生病，並未很恐慌。但她指出，在第一波過去後現在北京又有了「復陽率20%的傳言」，北京從嚴格防疫到放寬僅10天，「大家感覺還是會害怕。」