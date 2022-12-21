60餘年深藏功與名　「共和國勳章」得主張富清病逝　享年98歲

《央視新聞》報道，「共和國勳章」獲得者、老英雄張富清昨夜（20日）在武漢因病逝世，享年98歲。



1924年12月，張富清在陝西省漢中市洋縣出生，1948年3月參加中國人民解放軍，同年8月加入中國共產黨。

張富清是原西北野戰軍359旅718團2營6連戰士。在西北解放戰爭中，他英勇戰鬥、舍生忘死，先後獲得1次特等功、3次一等功、1次二等功，兩次「戰鬥英雄」稱號。

1955年1月，張富清到湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣，先後在城關糧油所、縣糧食局、縣紡織公司、三胡區、卯洞公社、縣外貿局、縣建設銀行工作，1984年12月離休。

60多年來，張富清刻意塵封功績，兒女一直不知情。直至2018年底，在退役軍人信息採集中，張富清的事蹟被發現，英雄往事才重現世人眼前。

2019年，張富清被授予「時代楷模」、「全國優秀共產黨員」、「最美奮鬥者」等榮譽稱號，並獲得「共和國勳章」。2020年5月，張富清被評為「感動中國2019年度人物」；2020年6月，被評為2019「荊楚楷模」年度人物；2022年5月，入選2022年第一季度「中國好人榜」。

今年4月，港視31台播出國家級電視劇《功勳》，故事取材自8位「共和國勳章」得主，其中張富清一角由郭濤飾演。

《功勳》由鄭曉龍任總導演，講述8位「共和國勳章」得主，除了張富清，還包括衞星之父孫家棟，核潛艇專家黃旭華，抗美援朝英雄李延年，核物理學家于敏，雜交水稻之父袁隆平，提倡男女同工同酬、第一屆全國人大代表申紀蘭，以及華人諾貝爾生理學或醫學獎獲獎者屠呦呦等。