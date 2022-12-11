與袁隆平齊名　中國雜交粳稻奠基人楊振玉病逝　享年95歲

中國著名水稻專家、雜交粳稻奠基人楊振玉，因病醫治無效，12月8日在遼寧省人民醫院逝世，享年95歲。

中國水稻界一直有「南袁北楊」之說。與楊振玉齊名的「雜交水稻之父」袁隆平，去年5月22日在湖南長沙逝世，享年91歲。



遼寧省農業科學院公布訃告，中國著名水稻專家、雜交粳稻奠基人、農業部雜交水稻專家顧問組成員、北方雜交粳稻工程技術中心原主任，遼寧省第六屆政協委員、遼寧省科協原副主席、瀋陽市政府原科學顧問，遼寧省農業科學院水稻所學術委員會原主任、雜交粳稻育種研究室原主任楊振玉，因病醫治無效，12月8日5時09分在遼寧省人民醫院逝世，享年95歲。

公開資料顯示，楊振玉1927年11月出生於江西省豐城， 1949年9月考入上海復旦大學，1951年1月從上海復旦大學參軍，先後在杭州中國人民解放軍航空預總、中國人民解放軍第一航校、中國人民解放軍西北空軍任戰士、學員和無線電員。

1954年8月至1957年12月，楊振玉在瀋陽農業大學農學專業學習；1958年1月畢業後，他一直在遼寧省農科院水稻研究所從事水稻雜交粳稻科研工作，先後擔任國家「863」課題主持人、北方雜交粳稻工程技術中心主任、水稻所學術委員會主任、雜交稻育種研究室主任，兼任農業部雜交水稻專家顧問組成員、遼寧省第六屆政協委員、遼寧省科協副主席、瀋陽市政府科學顧問等職，2000年11月退休。

上世紀70年代，楊振玉首創「秈粳架橋」技術，將部分秈稻遺傳成分導入粳稻品種中，成功選育全球首個「人工製恢」稉型恢復系C57，豐富稉型恢復系資源，率先攻克了品種間雜種優勢不強的世界性難題，並在中國北方實現雜交粳稻的大面積種植。

1978年，楊振玉作為先進典型參加首次全國科學大會。1981年，「稉型恢復系C57及其雜交組合黎優57」榮獲第一屆全國科技大會獎、第一屆國家發明三等獎、遼寧省政府科技進步一等獎。

上世紀80年代，雜交粳稻以技術專利方式轉讓美國、日本等14個國家，楊振玉隨後多次被邀請赴日本、菲律賓、朝鮮、美國等國家進行雜交粳稻的考察、技術指導和合作交流，使中國先進的雜交粳稻技術走向世界。