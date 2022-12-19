曾稱「國家愈強盛性愈自由」　著名性學教授劉達臨逝世　享年90歲

撰文：許祺安
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《澎湃新聞》消息，著名性學專家、上海大學社會學院教授劉達臨，上周六（17日）凌晨4時許在上海市第六人民醫院搶救無效逝世，享年90歲。
劉達臨曾擔任亞洲性學聯合會主席，創立中國唯一一間性文化博物館。1989年至1990年間，他完成中國首次規模最大的兩萬宗性文明調查，被譽為中國性社會學研究第一人。

劉達臨1932年6月生於上海，1953年畢業於北京大學新聞系。1982年任上海大學《社會》雜誌編輯，副主編。1988年任上海性學研究中心主任，創辦《性教育》雜誌。他擔任過上海大學社會系教授、亞洲性學聯合會主席、中華性文化展覽館館長，著有《性社會學》《中國性文化史》等各種著作一百多部。

劉達臨。（百度百科）

從1989年至1990年，劉達臨衝破多重阻礙和根深蒂固的世俗偏見，自籌經費，開始中國首次規模最大的兩萬宗性文明調查，完成中國的「金西報告」（金西是世界性社會學奠基人，曾成功主持了17000人性調查，轟動世界）。

2015年，劉達臨在接受鳳凰文化專訪時發表自己對性學研究的看法。他認為，愈是古老的民族，愈是崇尚性；一個國家愈強盛、愈繁榮，老百姓生活愈好，性愈自由。「古希臘很浪漫很清新，很自然交成；古羅馬是特別放縱；日本有些野蠻；印度是跟宗教結合得很神秘；我們中國古人的性文化非常講禮儀，這個禮是講規矩，溫柔含蓄，溫良恭儉讓。」

同年，澎湃新聞對劉達臨的一篇採訪中寫道：「在很多上海市民眼中，上海大學教授劉達臨是一個頗具爭議而又特別倔強的人物」。

劉達臨在上海創辦性文化博物館的過程中遇到諸多阻力，譬如有關管理部門不允許性文化博物館在南京路交叉路口豎立有「性」字或者「生殖文化」的指示牌，認為影響城市形象。最困難的時候，博物館一個月的門票收入只能勉強支付水電人工費，根本談不上盈利。

劉達臨在發表觀點。（澎湃新聞）

劉達臨曾稱，自己是新中國現代科學第一代的性學家，「我們這些人有很多都老了，很多人都不幹事了，有很多人都不在了，那麼我在的時候，我應該多思考性學應該向何處去」。

一些海外報刊評價劉達臨是「中國的金西博士」、「引導中國走向幸福21世紀的六個代表人物之一」。他還曾四次被選為亞洲性學聯合會的副主席，並被授予「赫希菲爾德國際性學大獎」。

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