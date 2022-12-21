張文宏：新冠病毒經多次變異　內地首批疫苗難阻再次感染

隨著防疫政策的放寬，內地迎來新一波疫情高峰，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，新冠病毒已經過多次變異，內地民眾接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株、保護效果愈來愈弱，很難阻止再次感染。



張文宏稱第一批次新冠疫苗難阻再次感染。（網上圖片）

上周六（17日），中美臨床微生物學與感染病學高端論壇舉行，兩國專家討論了防疫的難點和對策。張文宏強調，目前變種病毒Omicron有多種亞型毒株，在感染一種亞型之後還有可能感染另外一種亞型。

張文宏表示，Omicron最終可能像流感病毒一樣，具有季節性感染以及區域性感染的特徵。人體在感染多種病毒亞型後，在人體的免疫記憶壓力下，最終導致病毒的毒力不斷下降。

張文宏提及，根據美國的疫情防控經驗，除新冠病毒外，其它病毒的感染也是不能忽略的，在新冠病毒的感染率下降之後，流感或者其它病毒的感染率會升高。同時要追踪病毒的變異，目前病毒的變異主要集中在病毒的RBD區域，沒有出現病毒重組的現象，但要對此保持足夠的關注。

其他與會專家一致認為，由於新冠病毒的不斷變種，其可以對人群重複感染，目前內地民眾整體的免疫處於窪地，有待進行新冠疫苗的第二劑次加強免疫接種。同時專家組提出，在檢測新冠病毒的同時不能忽略其它病毒的合併感染，如流感病毒、呼吸道合胞病毒等。