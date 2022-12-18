張文宏：走出疫情已成定局　人類從不以消滅物種來控制傳染病

國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授表示，今冬要重點保護長者等脆弱人群，「我們即將走出這次疫情已成定局，這個趨勢不會再逆轉」，



張文宏昨日（17日）出席2022年中美臨床微生物學與感染病學高端論壇。他介紹，人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。流感從世上誕生後，與人類的免疫系統逐漸達成平衡，隨着人類接種疫苗和普遍感染，它會與傳染病維持在一定的穩態。

他指出，新冠病毒也面臨同一局面。目前的研究顯示，人類接種疫苗後，病毒演變的數量大幅度減少，最終只有Omicron 毒株勝出。Omicron毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，且其R0值已經接近16-18左右的水平。因此，從Omicron家族再誕生一個傳播更快的毒株已經很困難。

張文宏提醒，現時的工作重點是充分保護長者等於脆弱人群。（視覺中國）

他以上海的數據舉例，Omicron毒株已經出現顯着的毒力降低趨勢，但對於脆弱人群的攻擊性仍然存在，尤其是80歲以上的人群，他們也是主要的重症病人。

除了年齡外，慢性腎病、高血壓以及一些神經系統疾病，都是成為脆弱人群患病的一個主要原因。大多數死亡或重症病人多發生在沒有接種疫苗的人群當中。因此，疫苗的接種對保護脆弱人群非常關鍵。

張文宏提醒，現時的工作重點是充分保護長者，除了一旦感染有症狀要給予他們充分的藥物治療外，亦建議他們接種疫苗，並在大流行期間對他們形成一個反向的保護，避免病毒進入他們生活的空間。

他又指，若長者從未接種過疫苗，就應該降低他們的活動度，外出時必須戴上口罩；探望長者時，訪客也要戴好口罩，「最終希望老年人能夠注射疫苗，有更好的藥物能夠去保護他們」。

張文宏稱，現有疫苗能為人類形成對Omicron一定的免疫屏障，但他仍然期望針對Omicron的更多新疫苗能夠早日上市，「最終使得我們能夠贏得這一場戰役」。