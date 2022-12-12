張文宏：新冠會成為季節性流行病　一夜醒來就會發現已度過大流行

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日（周一）發文呼籲，內地新冠疫情正在進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變，現在階段需要全社會的動員，保護老年人與脆弱人群，應該延緩老年群體的感染時間，最大程度減少在第一波疫情高峰中的老年感染者數量。



張文宏在文中表示，人們已經越來越認識到新冠的症狀與流感、感冒等其他常見呼吸道病毒性疾病很類似。新冠病毒病一定會逐漸被納入常態化的呼吸道疾病，從新發傳染病進入季節性或者地方性傳播的傳染病序列。

張文宏稱，全球已經進入新冠大流行向地方性流行或者季節性流行病轉化的階段，這點與2009年遭遇的2009H1N1流感大流行很接近。或許一夜醒來就會發現，我們已經艱難度過了大流行。

對於內地現時停止大規模核酸檢測，張文宏的觀點是：「就免疫功能正常的人來講，有誰感冒了發燒了會滿世界找核酸亭的？無非是找點退燒藥吃吃，睡一覺，多喝點水，吃點維生素C就扛過去了。」

張文宏在文中還表示，隨著內地北方進入冬季，寒冷也是新冠的「幫手」，又逢流行性感冒的高發期，「安穩度疫」的挑戰會比南方更大一些。