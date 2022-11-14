全球首例人造血用於人體試驗　專家：將為血液病患者帶來福音

近期，英國國民保健制度（NHS）血液與移植中心與多間大學合作，展開全球首次人造紅細胞的臨床試驗，將實驗室培養的紅細胞輸入人體。

國家首批健康科普專家、甘肅省人民醫院血液內科主任醫師孫延慶指出，人造血液的研究仍處於臨床階段，若最終能應用於臨床診療，將為血液病患者及擁有罕見血型的人帶來福音。



國家衛健委發布的《2021年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示，2021年，千人口獻血率12‰，與1998年中國開始施行無償獻血政策時相比獻血率增長6.4‰，但獻血率與部分中高收入國家相比還存在一定差距。

甘肅省人民醫院血液內科主任醫師孫延慶指出，若人造血液能應用於臨床診療，將為血液病患者及擁有罕見血型的人帶來福音。（人民日報健康客戶端）

孫延慶表示，人造血液若能真正應用於臨床診療，將帶來不少好處，首先可解決中國「血荒」的問題，也可以通過基因編輯培養出稀有血型，彌補血庫的空缺。

其次，人造血液將極大地減少輸血相關傳染病的風險，目前因窗口期問題以及獻血者血液中可能感染了未知病毒等原因，受血仍存有風險；同時，可以緩解患者長期輸血導致的鐵負荷等。

惟孫延慶坦言，雖然技術前景很好，但人造血液應用於臨床診療，仍有很長的一段路要走。

實驗室培養的「人造血液」。（YouTube@NHS Give Blood）

英國「人造紅細胞」首次用於人體試驗

11月7日，英國國民保健制度網站發聲明稱，已經有兩名志願者接受「人造紅細胞」輸入，輸入量在5至10毫升之間，均未出現任何副作用，後續將有至少8名志願者會參與試驗。

所有志願者將間隔至少4個月接受兩次少量紅細胞輸入，一次為人造紅細胞，另一次為普通紅細胞。人造紅細胞經特殊物質標記，輸入人體後仍能被研究人員追蹤。

據介紹，研究人員從約470毫升健康人捐獻的血液中，分離出50萬個乾細胞，在此基礎上培養出500億個紅細胞，最終篩選出約150億個成長到適合輸入人體的紅細胞。

研究人員稱，若人造紅細胞的臨床試驗被證明安全有效，將為患有鐮狀細胞病、造血障礙等血液疾病的患者及稀有血型失血人群帶來希望。