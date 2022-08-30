全球不足50宗！江蘇發現2宗RhNULL血　屬黃金血型可供給任何病人

江蘇近日發現2宗全球罕見的黃金血型（RhNULL血型）。據了解，擁有該血型人士若作為獻血者，可將自己的血供給任何一個需要輸血的病人。



一名患有重度貧血的女子進行血型檢查時發現為全球罕見的黃金血型。（紫牛新聞）

據《揚子晚報》報道，一名患有重度貧血的女子近日到南京醫科大學附屬泰州人民醫院就診，醫生在對其進行血型和血型抗體檢查時發現，她不僅是RhD陰性（俗稱熊貓血），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL），再加上其ABO血型為O型，紅細胞上再也沒有任何血型抗原。

據醫院輸液科主任高靈寶介紹，調查發現患者親姐姐血型與其一樣，均為O型RhNULL。她們若作為獻血者時，均可將自己的血提供給任何一個需要輸血的病人。

報道指，RhNULL血型被稱為黃金血型，人群中的概率是六百萬分之一。該血型自1960年發現以後，全球不足50宗，國內報道僅有4宗。

患者親姐姐血型與其一樣，均為O型RhNULL。（紫牛新聞）

相關話題還登上微博熱搜，不少網民就關注女子本身就是貧血患者：

「如果她要作為被獻血者，又將如何？」。



「但是她重度貧血，不符合獻血標準」。



「小心被壞人盯上，醫院做好保密工作」。



「這倆兄弟保護好自己吧，不然真的沒血可用」。



據公開資料顯示，Rh陰性血俗稱熊貓血，Rh為恒河猴英文名稱Rhesus Macacus的首兩個字幕，人類紅細胞血型由多達二十多種的血型系統組成，ABO和Rh血型是與人類輸血關係最為密切的兩個血型系統。當一個人的紅細胞存在一種D血型物質（抗原）時，則稱為Rh陽性；缺乏D抗原時即為Rh陰性。

Rh血型系統是已分類的紅細胞血型系統中最複雜的一類，在該血型系統中，如果紅細胞表面含有D抗原，被稱為RhD陽性，反之則稱為陰性。據報道，已有的科學研究發現，RhD陽性的人群佔世界人口的絕大部分，RhD陰性則非常少見，在亞洲有超過99.5%的人為RhD陽性，只有不到千分之五的人是RhD陰性，因此被稱為「熊貓血」。