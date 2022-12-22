北大清華近月大量發布退休職工訃告　職員：從未見過這麼密集

北京近日出現大量染疫人群。值得注意的是，有網友搜索了清華大學訃告，從11月10日到12月10日這一個月時間裏，就有18位退休及現職員工去世。而北京大學在10月31日到12月5日這36天時間裏，也有15位退休教授去世，這些消息引起人們關注疫情對於老人的影響。



清華大學官方網站連日來發布了多則訃告，據統計，11月10日至15日發布了2則訃告，11月21日至23日發布了3則訃告，11月24日至12月1日發布了2則訃告，12月1日至5日發布了5則訃告，12月5日至10日發布了6則訃告。離世的18人包括退休教師、退休幹部、退休員工、教師、教授以及在站博士後，當中還包括中國科學院院士、世界著名力學科學家、清華大學航天航空學院工程力學系黃克智院士。

北京大學方面，有網友盤點校內公告訃告，從12月5日往前一個月也有15名65歲以上教職工去世。其中包括86歲的著名語言學家符淮青、北京大學哲學系博士生導師趙光武、86歲的著名生理學家、北京大學生命科學院前院長周曾銓等。

與此同時，12月11日，清華大學官方平台還發布了名為《把守護好老同志的生命健康作為當前疫情防控的重中之重》的文章。文章提到，12月9日上午，清華大學在線召開離退休教職工疫情防控專項工作會議，正式成立離退休教職工疫情防控專項工作協調小組、疫情防控救治綜合組、老同志意見徵詢組，全力做好離退休教職工疫情防控與疾病救治工作。

清華大學官方平台還發布了名為《把守護好老同志的生命健康作為當前疫情防控的重中之重》的文章。

清華大學黨委書記邱勇表示，隨著防疫政策的進一步調整優化，如何加強對老年人等特殊人群的保護，成為全社會越來越關心的問題。「清華將做到對老同志的身體狀況心中有數、對老同志的生活需求及時響應，依靠廣大師生員工共同做好離退休教職工的疫情防控與疾病救治工作。我們有信心守護好老同志的生命健康，有決心打贏清華園疫情防控保衛戰。」

據中央社早前報道，一名清華大學教職員指，自己任職以來，從未看過校內電子公告欄密集發布這麼多退休教職員的訃聞。他並表示，雖然無法證實這些老人家的離世是否與感染新冠有關，但在這一時間點上，很難不讓人聯想到一起。