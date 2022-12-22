內地企業辭退陽性員工？　上班感染算工傷？　律師：須按規發薪

撰文：鄭寧
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內地近期因疫情蔓延感染已是普遍現象，部分地區、用工企業開始要求輕症或無症狀感染人員上班。特殊時期，勞動者權益如何保障成為一大問題。針對當下各種情況，《財經》今日（22日）報道，有律師指公司不能辭退陽性員工，也不能以正常病假處理。

北京市京都律師事務所合夥人常莎介紹，關於新冠疫情防控的勞動關係政策，明確提出不能要求勞動者休病假，因為這是按照國家的有關政策開展的居家隔離。

且據國家聯防聯控對新冠的定義仍是乙類傳染病，按照甲類管理，直到目前此定義並無改變。因此，若員工感染，企業必須按正常勞動，支付其在此期間的員工報酬，並不能夠在此期間解除勞動關係。若未來，隨著政策變化將新冠以「乙類乙管」，甚至丙類傳染病對待；員工感染則應按病假處理，公司按規發放病假薪資。

上班感染算不算工傷？

此前，還有民眾疑惑「上班陽了算不算工傷？」但依據現行《工傷保險條例》規定，只有在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害、意外傷害，以及患上職業疾病，才可能被認定為「工傷」。只有醫護人員以及相關人員，在履職時感染新冠才可能構成工傷，對於大部分勞動者而言，在辦公室、出差途中感染新冠，都不能認定為工傷。

而且勞動者居家隔離期間工作，若有加班現象，企業亦須向員工支付加班費用。

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