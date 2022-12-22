疫情｜鹽水洗鼻有效緩解新冠症狀　甚至可預防感染？

去年9月，國際學術期刊《European Journal of Clinical Pharmacology》曾發表一項綜述性分析指出，用鹽水沖洗鼻腔可有效預防與減輕病毒感染，尤其是針對Omicron感染者。

到底洗鼻可以預防新冠嗎？昨日（21日），上海交通大學醫學院附屬新華醫院的耳鼻咽喉頭頸外科副主任魏崴指出，新冠感染者用鹽水沖洗鼻腔，能減低在空氣中釋放「病毒飛沫」。



根據2021年9月發表在《European Journal of Clinical Pharmacology》的一項綜述性分析指出，Omicron感染者有臨床潛伏期短、上呼吸道症狀重、傳染性強的特點，患者用鹽水沖洗鼻腔，可有效改善鼻部症狀，縮短病毒轉陰時間，加速康復過程。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院耳鼻咽喉-頭頸外科副主任魏崴。（好大夫在線）

魏崴解釋，鼻腔鼻竇黏膜上有很多肉眼見不到的纖毛，持續定向擺動。洗鼻能促進鼻黏膜纖毛的運動，增強清除功能。感染時鼻腔黏膜腫脹，若短期用高滲的鹽水沖洗，可以適當脫水，減輕腫脹。

通過鹽水沖洗鼻腔，可以改善新冠感染期間鼻涕、鼻充血、鼻塞等症狀，對於平時有鼻炎、鼻竇炎或者是過敏性鼻炎的患者，更是日常護理保健的重要方法。

魏崴又稱，作為物理治療手段之一，新冠感染者用鹽水沖洗鼻腔，可減少感染者向空氣中釋放「病毒飛沫」，降低呼吸道病毒借助氣溶膠的傳播，並加快感染者轉陰甚至治愈。

在感染期間，感染者除了發燒、周身酸痛等全身症狀外，鼻塞、流鼻涕或嗅覺障礙都是常見症狀。若鼻腔症狀嚴重，可以考慮用鹽水洗鼻或局部短期使用血管收縮劑來緩解症狀。

魏崴提醒，若患者沒有鼻腔鼻竇的解剖結構異常或基礎疾病，例如過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等，「新冠病毒感染病程多數是自限性的，也沒有特效的干預手段，所以無需過度干預」。