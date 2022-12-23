疫情｜昨增3696本土確診　新華社發三連評：沒有一個春天不會到來

據國家衛健委通報，內地昨日（22日）新增3696宗新冠肺炎本土確診病例。無新增死亡病例。



新增病例分布為廣東1599宗，北京547宗，福建310宗，重慶271宗，雲南263宗，湖北112宗，四川110宗，湖南93宗，上海79宗，天津57宗，黑龍江41宗，河南34宗，浙江32宗，陝西25宗，江西23宗，山東23宗，山西18宗，河北15宗，廣西15宗，內蒙古13宗，海南9宗，江蘇2宗，青海2宗，貴州1宗，西藏1宗，寧夏1宗。

截至昨日24時，內地現有確診病例39355宗（其中重症病例416宗），累計死亡病例5241宗，累計報告確診病例393067宗，現有疑似病例23宗。

疫情防控進入新階段後，官媒新華社自昨日連發三評。評論提及，從統籌疫情防控和經濟社會發展，到高效統籌疫情防控和經濟社會發展，再到更好統籌疫情防控和經濟社會發展，三年來，中國在統籌中有效應對了全球五波疫情衝擊，保持了4.5%左右的年均經濟增長速度，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響。

疫情防控進入新階段，中國要繼續做好有效統籌銜接，既要妥善收治新冠患者，又要維護日常醫療服務；既要加快藥品流轉速度，又要保障生活物資供應；既要著力保健康、防重症，又要實現經濟社會正常運轉，牢牢把握疫情防控和經濟社會發展主動權。

而面對世紀疫情，中國用艱苦卓絕的三年，贏得三個寶貴的「窗口期」，即新冠病毒變異株毒性持續下降的窗口期，藥物研發、醫療救治能力進一步增強的窗口期，全民廣泛接種疫苗的窗口期，有效保護人民的生命安全和身體健康，新冠發病、重症和死亡比例均處於全球最低水平。這為戰勝疫情提供了信心和底氣。當前，最關鍵的是堅持人民生命至上、人民利益至上，實施好「二十條」和「新十條」，把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，以保健康、防重症為工作目標，確保防控措施調整轉段平穩有序，「沒有一個春天不會到來」。

最後，面對持續變異的病毒，主動接種疫苗是保護脆弱人群、抵禦疫情衝擊、鞏固免疫屏障的關鍵舉措。接種疫苗有助於鞏固免疫屏障。研究表明，通過加強免疫接種，不僅可以喚起機體免疫記憶細胞，還能提升抗體水平。近期，國家正制定加快推進疫苗接種的方案，開展第二劑加強免疫接種，出台《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》等。國務院聯防聯控機制專家呼籲，沒有完成加強免疫的人群，只要符合接種條件，應盡快完成加強免疫，以起到更好的保護效果。