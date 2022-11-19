甘肅縣級業餘隊足協盃爆冷淘汰中超豪門　內媒：臉都不要了

周四（17日），中國足協盃第二輪1/16決賽中，來自甘肅平涼的縣級球隊「涇川文匯」，竟爆冷淘汰中超豪門「北京國安」，引發廣泛關注。不僅有網民直言這「揭開了中國男足的遮羞布」，亦有內地媒體怒斥：「臉都不要了」。



無論從實力差距還是投入差距看，這場比賽的結果本應毫無懸念，但比賽的進程卻令不少內地球迷都大跌眼鏡。據內媒報道，兩支球隊在常規時間內踢成2比2，進入點球大戰後，北京國安卻以5比7不敵涇川文匯，止步今屆中國足協盃32強，爆冷出局。

據了解，涇川文匯球隊創立於2013年，當時在涇川業餘體校的直接領導之下，由平涼市涇川縣的30名足球愛好者組建。2019年，涇川文匯教育科技培訓學校有限責任公司才開始贊助該隊，並於去年8月在涇川縣民政局註冊成立涇川縣文匯足球俱樂部。上述比賽中踢進自由球的是一名高三學生，而門將則是一名高中體育教師，業餘生活還要靠兼職送外賣賺取收入。有網民爆料，這名體育教師因請假來比賽，還被學校扣了130元人民幣。

值得注意的是，在去年舉行的平涼足球超級聯賽和涇川足協盃中，涇川文匯隊都只取得季軍，即連涇川縣最強的業餘足球隊都不算的涇川文匯隊，卻能在中國足協盃中擊敗中超豪門球隊。

對於令人意想不到的比賽結果，中國足協盃賽事主辦方表示，「就競技層面來說，可能有些令人意外，但也充分顯示足協盃賽的魅力。這樣的勝利，對廣大中低級別聯賽球隊，包括基層業餘草根球隊來時無疑是巨大的激勵。」

話題「甘肅縣級隊足協盃淘汰北京國安」亦很快登上微博熱搜榜，引發網民評論：

「我是真沒想到我們小縣城還能以這種方式出圈。」

「甘肅不大，創造神話。」

「知道國足為啥去不了世界盃了吧。」

「可以，這很符合國情。」

「這屬於當面打臉。」

「說明中國足球，職業和業餘水平一個卵樣。」

「中國不都是業餘的嗎？哪來的專業隊？」

「我老家涇川縣特別小，一個小時左右就可以從縣頭走到縣尾，沒錯，是走路，我為老家驕傲。」

