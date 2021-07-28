東京奧運｜遭教練熊抱後現不悅？　台「舉重女神」：只是搞怪表現

台灣27歲「舉重女神」郭婞淳，周二（27日）以拋離亞軍19公斤的神勇姿態奪得東京奧運女子舉重59公斤級冠軍，也為中華台北隊收穫今屆首面金牌。期間發現了一段小插曲，事源當教練林敬能興奮地衝上前將郭婞淳一把抱起時，後者臉色卻突然一變，引發網民熱論。對此郭婞淳晚上發文解釋指，這只是搞怪的表現，屬他們師徒二人的相處模式。



在愛徒贏下比賽後，林敬能顯得相當興奮，給予郭婞淳一個熊抱，不過後者反應卻大相逕庭，露出疑似不悅的表情，讓許多網民紛紛質疑甚至怒罵教練的舉動。例如時常對政治發表意見的藝人柯宇綸就翻出舊片及圖，質疑教練2019年親吻郭婞淳的時候，後者就曾皺眉閃開，與這次被強抱的表情一樣。網絡紅人「鬼才阿水」也表示這完全是不能接受的事，認為在未經允許的情況下都不能有無謂且多餘的肢體碰觸等。

對此，郭婞淳專門發文解釋。她首先就這11年向恩師林敬能表達感謝，之後稱自己跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子，到現在反而會一直鬧他，跟他玩，「沒有人比他更清楚，奧運金牌這個目標」。針對拿到金牌後恩師情緒非常激動上台擁抱她一事，她表示自己當下反應也是想鬧他，故出現搞怪的表現，並強調知道他們相處模式的人，都會了解這些舉動反而讓他們師徒關係更和諧。

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事主親自解畫後，部分網民隨即對於先前作出揣測的柯宇綸等人表達不滿，認為其過分的帶風向，希望其刪文，亦有人強調和教練多年的情感，不是「一日迷」看看影片就可以做出評斷，前體育主播、現任TSNA體育新聞團隊執行長卓君澤更在回應柯宇綸的貼文時指出，其身為公眾人物發言得負起責任，「在拿下金牌完成舉重生涯金滿貫的這天，郭婞淳應該要抱著金牌開心入睡，而不是為澄清不正確訊息而特別發文」。