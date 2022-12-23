疫情｜路透：上海醫院預估　年底前全巿2500萬人口半數都感染

隨著防疫措施大幅放寬，內地新冠患者被指激增。據路透社報道，上海德濟醫院近日預估，全巿2500萬人口，在下周末結束前，會有一半都受染，醫務人員被警告準備迎戰「嚴峻殘酷」疫情。



報道指，上海德濟醫院在官方微信（WeChat）公眾號上稱，估計上海巿已有約543萬宗陽性病例，而在年底前，全巿將有1250萬人染疫，接下來的聖誕夜、元旦和春節都注定不會平安。

院方又稱：「面對嚴峻殘酷情況，大上海將淪陷，醫院全體員工、家人，以及住院病人無一倖免，都將會感染。但是我們沒有選擇，必須團結應對，不可以逃避。」不過，該貼文已被刪除，醫院總機接線人員表示暫無法就此作出回應。

據國家衛健委通報，內地昨日（22日）新增3696宗新冠肺炎本土確診病例。無新增死亡病例。報道引述專家指出，因應解封後核酸檢測減少，官方病例數已經變成不可靠指標；另有殯儀館工作人員表示，過去一星期的需求應接不暇。

英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析則指出，擁有14億人口的中國恐將迎來世上最大規模的新冠感染潮，每日新增病例數及死亡數恐分別達到100萬及5000人，甚至可能更糟。