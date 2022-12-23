內地新冠疫苗接種量快速攀升　連續兩日超300萬劑次

內地新冠疫苗接種劑次正在快速攀升，據國家衛健委公布的每日新冠疫苗接種情況，疫情以來，內地累計接種迄19日34億5,841.2萬劑次，20日34億6,149.8萬劑次，21日34億6,512.3萬劑次；意即12月20日單日接種超過300萬劑次，21日超過350萬劑次，對應前兩周，單日數據均未超過150萬劑次，疫苗接種量增飛速。



國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組13日公布《關於印發新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案的通知》提出，現階段，可在第一劑次加強免疫接種基礎上，在感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病人群和免疫力低下人群中開展第二劑次加強免疫接種。

《通知》要求各地嚴格按照《預防接種工作規範》要求、規範組織接種實施，各地衛生健康部門應落實接種單位有二級以上綜合醫院急診急救人員駐點保障、有急救設備藥品、有120急救車現場值守、有二級以上綜合醫院救治綠色通道的「四有」要求，保障接種安全。

2022年12月17日，北京市海淀區田村路街道新冠疫苗臨時接種點，醫護人員做鼻噴第二劑次加強針接種前準備工作。（新華社）

數據顯示，目前，內地全人群新冠疫苗全程接種率已超過90％，累計報告接種新冠疫苗超34.6億劑次。其中，60歲以上及80歲以上老年人全程接種率分別為86.6%和66.4%，惟80歲以上人群接種率仍亟待提升。

據統計，面向內地2.67億60歲以上老年人，疫苗接種率每提升1%，就意味著又有200多萬人築起免疫屏障。近期，官方也制定了加快推進疫苗接種的方案，開展第二劑加強免疫接種，出台《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》等。國務院聯防聯控機制專家呼籲，沒有完成加強免疫的人群，只要符合接種條件，應盡快完成加強免疫，以起到更好的保護效果。