最高檢：從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來

周五（23日），最高人民檢察院召開黨組會，提出堅持「兩個毫不動搖」，要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，把對涉案企業合規管理、第三方監管司法改革不斷落實落細落到位。



最高檢黨組書記、檢察長張軍主持會議。會上提到，要堅持底線思維，深入分析經濟發展中可能進入司法、檢察環節的風險隱患，把困難和問題估量得更充分一些，把思想準備、政策準備、工作準備做得更充足一些，以檢察能動履職，促進防範經濟社會發展領域的「黑天鵝」、「灰犀牛」事件。

會議要求，要堅持「嚴」的一手不動搖，堅決依法打擊嚴重違法犯罪，特別是要把更利於社會內生穩定的寬嚴相濟刑事政策和少捕慎訴慎押刑事司法政策落得更實，維護競爭有序的市場經濟秩序。對食品藥品領域侵害眾多消費者合法權益行為。還要突出防范金融風險，對標二十大報告「 依法將各類金融活動全部納入監管」部署，持續推動落實「三號檢察建議」，加大反洗錢力度，築牢金融安全法治防線，以及聚焦資本市場安全，加強派駐中國證監會檢察室建設，完善證券檢察體制機制，抓實案件交辦制度。

最後，會議要求堅持「兩個毫不動搖」，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，把對涉案企業合規管理、第三方監管司法改革不斷落實落細落到位。要緊緊圍繞科技自立自強，加大知識產權司法保護力度，強化對知識產權的刑事、民事、行政檢察綜合司法保護，打好服務創新驅動發展組合拳。要堅持人民至上，加強民生司法保障，常態化抓實農民工討薪、殘疾人維權等支持起訴工作，常態化做好行政爭議實質性化解工作，綜合運用多種方式依法妥善解決群眾訴求。