最高檢發布前三季度全國辦案數據：起訴黑惡勢力「保護傘」172人

撰文：陳進安
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最高檢周六（15日）發布前三季度全國檢察機關主要辦案數據，顯示前三季度起訴黑惡勢力「保護傘」172人。

最高檢案件管理辦公室負責人介紹了夏季治安打擊整治「百日行動」的進展，顯示1至9月，全國檢察機關共起訴涉黑惡犯罪1658件9139人，不起訴23件300人，不訴率3.2%，較整體刑事犯罪低22%；起訴黑惡勢力「保護傘」172人，對涉黑惡案件提前介入1087件，佔案件受理數的65.6%。負責人表示，今年是常態化掃黑除惡鬥爭深化推進之年，檢察機關始終圍繞「質量建設年」工作要求，以貫徹落實反有組織犯罪法為牽引，依法嚴懲涉黑涉惡犯罪，深挖徹查黑惡勢力保護傘，不斷提升檢察機關反有組織犯罪工作制度化、規範化、法治化水平。

他又稱，作為最嚴重的暴力犯罪，故意殺人、故意傷害、搶劫、強姦、綁架等問題一直都是司法機關打擊的重中之重，也是關係民眾安全感的重要因素。檢察機關堅持依法打擊危害人民群眾安全感的嚴重暴力犯罪、殘害婦女、兒童等弱勢群體犯罪，以及其他主觀惡性大、情節惡劣的犯罪，1至9月共起訴嚴重暴力犯罪3.9萬人，同期配合公安部開展的打擊拐賣婦女兒童專項行動，起訴拐賣婦女、兒童罪717人，起訴收買被拐賣的婦女兒童罪234人。

另外，為有效淨化社會治安環境，檢察機關聚焦尋釁滋事、聚眾鬥毆等危害社會治安犯罪，聚焦群眾身邊的「小案」，1至9月共起訴尋釁滋事罪2.5萬人，聚眾鬥毆罪9488人，危險駕駛罪22萬人。充分發揮批捕、起訴職能，對影響群眾安全感的違法犯罪「零容忍」。

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