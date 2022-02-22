發布精神人格權保護案例　最高檢：「社死」對當事人是天大事情

最高人民檢察院在周一（21日）舉行新聞發布會，介紹檢察機關加強人格權刑事保護工作情況。

檢察委員會委員、第一檢察廳廳長苗生明指出，最高檢發布的5宗指導性案例，主要選編精神性人格權刑事保護的案例，基本都是較輕罪行的案件。

但苗生明表明，這些案件雖然看似「小案」，但對當事人來說，「社會性死亡」就是「天大的事情」。



據介紹，檢例第137號被害人谷某因遭受誹謗，使工作、生活受到嚴重影響，遭遇「社會性死亡」；檢例第138號被害人因為自己的裸體影片、圖片在網絡上被散布，備受輿論壓力服毒自殺；檢例第139號被害人的私密生活被當作商品在網上肆意販賣；檢例第140號被害人因信息被泄露頻遭滋擾。

苗生明指出，在網絡上對他人侮辱、誹謗、侵犯公民個人信息，傳播速度快、傳播範圍廣、危害嚴重、後果不可控，與過去的社區傳播有非常大的區別。如檢例第136號仇某侵害英雄烈士名譽、榮譽案，其發布的詆毀言論在短短五小時內就被點擊閱讀13萬余次，造成惡劣社會影響。檢例第137號郎某、何某誹謗案，僅微博話題「被造謠出軌女子至今找不到工作」閱讀量就達4.7億次、話題討論5.8萬人次。

苗生明透露，針對網絡誹謗犯罪被害人維權成本高，尤其是單憑一己之力維權難度非常大，通過自訴救濟面臨「取證難、舉證難、證明難」的現實困境，最高檢正聯合最高法、公安部研究起草相關規範性文件，擬進一步明確「嚴重危害社會秩序和國家利益」、自訴與公訴的程序銜接等問題，以更好地指導辦理誹謗犯罪案件。