遭疑犯開車輾過重傷　民警昏迷16天後甦醒　曾做3次開顱手術保命

本月初，寧夏銀川市的民警陳洋在執行任務時，被疑犯駕車衝撞碾壓致重傷。昏迷16天，經歷3次開顱手術的他，上周四（22日）終於甦醒。



12月6日凌晨3時，陳洋和同事前往銀川市金鳳區農村地區準備拘捕涉嫌「搬家式」入室盜竊案的疑犯。行動的地方在偏遠的巷子中，為了不打草驚蛇，陳洋帶領輔警付強先上前行動，當走近院門口時，一名疑犯當即停止搬卸，另一名疑犯卻直接開車向院外瘋狂衝撞。

陳洋在場大喊制止時，被疑犯開車撞倒在地，頭部更被車輛後輪輾過，付強的髖骨則被撞傷。疑犯撞倒人後欲急速駛離現場，卻因來不及調整方向，直接將車輛撞在牆上，隨後跳車逃竄。另外兩名疑犯乘機翻牆逃跑，但被緊隨其後的民警拘捕。

付強表示，事發時因天黑未能看清地上的人，當時只聽到汽車輪胎磨地的聲音和猛烈的撞擊聲，「我被車倒掛後，看到陳洋也被撞倒了，血從他的嘴巴、鼻子和頭上流下，怎麼喊他都沒反應」。陳洋隨即被送往醫院搶救。

陳洋已脫離生命危險，可以自主抬起手臂。（央視新聞）

據了解，跳車逃竄的疑犯已於12月7日投案自首。經過3次開顱手術，昏迷16天的陳洋終於在上周四甦醒。目前，陳洋已脫離生命危險，可以自主抬起手臂，意識正在逐漸恢復。醫護人員正研究後續醫療方案，協助陳洋恢復到正常情況。

陳洋的妻子稱，丈夫常說當警察是最適合自己的職業，也是他最愛、最有信心做好的工作。從警6年，陳洋參與偵破案件220餘宗，拘捕超過300名疑犯，挽回群眾財產損失130餘萬元，榮立個人三等功一次。