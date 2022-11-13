有片｜Tesla 失控狂奔兩公里連撞多車致2死3傷　疑剎車失靈釀禍

Tesla 多次因汽車剎車系統問題被投訴，引起全民議論。本月初，廣東潮州饒平縣有司機駕駛Tesla Model Y準備停車時，車輛突然失控高速狂奔2公里，接連撞上多車，釀成2死3傷。

肇事司機家屬仍在等待車輛的鑑定結果。警方今日（13日）稱，事故有待調查。



《極目新聞》報道，肇事司機姓詹。其兒子透露，本月5日早上6時許，父親駕駛Tesla Model Y 到達自家經營的水泥店門口準備靠邊停車，但發現剎車踏板很硬，無法踩下停車，轉換成P檔（泊車檔）也沒有反應，只能繼續往前行駛，但車輛向左駛上水泥路面後突然加速。

詹先生稱，父親一直踩剎車也毫無作用，車速愈來愈快，直至高速行駛約1.2公里後，避讓不及撞到同向行駛的一輛電單車，隨後又擦碰到對向車道的一輛單車。

不過，車輛在左前輪已爆胎的情況下仍高速行駛約1.4公里，期間再撞到一輛電動三輪車及一名正在踩單車的高中女生，最後撞上停泊在路邊的大貨車和客貨車才停下。被撞的高中女生及一名電單車司機當場身亡，電動三輪車司機重傷，兩名踩單車的人和詹先生的父親受傷，多輛車損壞。

▼Tesla Model Y疑剎車失靈，失控狂奔兩公里連撞多車。點擊圖片查看事發一刻▼

+ 4

詹先生介紹，父親今年55歲，以前是貨車司機，有20多年的貨車駕駛經驗，身體健康。肇事車輛是去年11月初從朋友手上轉讓過來的新車。目前，父親仍在醫院治療，多條肋骨斷裂，腦震盪，暫無生命危險。

詹先生稱，私家車撞上第二輛電單車後彈出安全氣囊，父親隨即陷入昏迷失去意識，是附近商戶將父親救出，送往醫院急救，「他從昏迷中醒來後，第一句話就是問自己撞了多少人。得知造成2人死亡2人受傷的結果後，父親一直非常愧疚難受」。

經檢測，警方已排除父親酒駕毒駕的可能，並要檢測車輛，目前鑑定結果尚未出爐；Tesla 廠家的工作人員曾到場調查，尚未給出一個確定的說法。詹先生認為，事故是因為車輛剎車失靈導致，希望有關部門盡快給出一個說法。

今日，微博博主「小特叔叔」發文稱，自己以傳媒身份向Tesla查詢時，對方回應稱從現有事故影片可見，車輛高速行駛期間剎車燈長時間沒有亮起，與後台數據反映的情況吻合。車輛電門被長期深度踩下，並一度保持100%，全程沒有踩下剎車的動作。行駛期間司機四次短暫按下P檔，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅。

截至目前，Tesla 中國官方暫未對本次事故作出聲明。