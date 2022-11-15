Tesla Model Y 失控連撞多車致2死3傷　司機：狂踩剎車但無反應

本月初，廣東潮州饒平縣有司機駕駛Tesla Model Y，懷疑因剎車失靈，車輛一直高速狂奔2公里，接連撞上多車，釀成2死3傷。

11月13日，肇事司機詹先生接受《大河報》訪問時親述事發經過，表示事發時自己意識清醒，腳一直在踩在剎車板上。



今年55歲的詹先生有20多年的貨車駕駛經驗。駕駛執照顯示，他初次申領時間為1992年。

詹先生憶述，事發當日他開車到自家經營的水泥店，靠邊停車時腳鬆開油門並放到剎車踏板。正常情況下，Tesla 車有功能回收，車輛會自己停下，「那天就感覺不一樣，不會停，我就踩剎車」。

他表示，當時多次踩剎車均無反應，於是將車輛切換成P檔（泊車檔），未料車輛突然自動加速往前駛，「突然間自己就加速出去了，我就拼命踩剎車。那時候路上已經有人了，前面有個摩托車，我就本能揮了一下車子（方向盤）」。

▼Tesla Model Y疑剎車失靈，失控狂奔兩公里連撞多車。點擊圖片查看事發一刻▼

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詹先生一直想撞上障礙物將車輛迫停，但當下時速已超過100公里，他只能盡量躲避其他車輛及行人，並一直踩剎車期望能停下，「我的反應已經跟不上這個車的速度，路面上，又有車子、人要躲避，盡量躲避，那方向（方向盤）還是可以用的」。

他記得，車輛狂奔一公里就撞上其他車，當時意識仍然清醒，只希望不要連累太多無辜的人，但撞上一輛三輪車後他便昏迷，後來由其他市民撬開車門救出。

詹先生稱，事發時一直沒有踩過油門，他多次將車輛切換成P檔，但毫無反應，右腳一直在剎車上踩放，但剎車踏板完全無製動效果，「我們平常是軟的，輕輕一點就好了。剎車踏板能踩下去，踏板是硬的，就是你用力踩下去車子沒有製動的效果」。

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據了解，除了有繳交汽車強險，詹先生亦有為車輛購買第三者責任險。事發後，他已聯繫保險公司，對方表示要等交警的事故認定結果出爐後，才能進行後續的賠付。

詹先生的兒子稱，傷者都是附近村民，事發當日他已逐一到傷者和死者家中慰問，但對方都認為父親曾喝酒，「我說交警部門可以鑑定的，我們沒有酒駕沒有毒駕，也不是疲勞駕駛，就是車子失控造成這個問題。他們家屬接受不了這個說法，因為都是附近村子的，不管怎麼樣我們先登門道歉」。

他介紹，出事的車輛是自己推薦購買，購於2021年11月，但平時大多是父親使用。

詹先生稱，車輛里程（咪數）大約2萬多公里，期間沒有出現過失控問題。今年10月，車輛因倒車時踩剎車會有異響，兒子曾將車開到汕頭Tesla 4S 店檢查，維修人員稱剎車皮髒了，處理後車輛的異響消失，並無其他異常。

截至目前，Tesla 中國官方暫未對本次事故作出聲明。