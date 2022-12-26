公衛專家黃嚴忠：「快速達峰」將引重症及死亡　群體免疫行不通

近日，鍾南山、張宏文等專家都表示在未來一周上海、廣州、北京等地都將迎來疫情高峰；而且隨著內地春運降至，城市人口返鄉吵也令農村地區面臨「疫情大考」。為應對即將到來的一月高峰，各地增加發熱門診、返聘醫護、改造核酸亭等，讓峰期能夠遲點到來，以最小的代價、最少的痛苦平穩度過。

針對「疫情高峰如何度過？」這一問題，美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠，對內地醫學媒體《醫學界》表示，「快速達峰」會引起不必要的重症和死亡。



黃嚴忠表示，中國疫情高峰並不會比其他國家地區更嚴重，Omicron毒性已降至低點，病死率很低。雖然傳播力在高點，但只要各地不在同一時間內出現醫療資源擠兌峰值，即可全國調動人力物力資源，援助某一特定地區或幾個地區。「就像救火隊一樣，這個地方的峰值壓下去後，再去下一個地方。此前在執行清零政策時也有過類似辦法。」

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他解釋，Omicron在中國的快速傳播，原因之一是開放之前，很少人有過感染史，且早前接種的疫苗對抵抗Omicron的效果較弱。且大多數人接種第三針也已過半年，不僅沒有形成自然免疫，疫苗免疫力也較弱。因此要接種第四針，盡量採用異源序貫接種方式。「根據前期經驗，完成一輪接種差不多要四五個月。到那時，這一波疫情也差不多結束了。」

黃嚴忠稱，目前有一種傾向是「感染越多越好，越快達到峰值越好」，待春節前後八九成人感染後，相當於全國接種一遍疫苗。但這種做法存在很大風險，這與當初瑞典「群體免疫」的思路差不多，但這樣的做法被證明行不通。老年人得不到足夠保護，會引起不必要的重症和死亡。病毒在沒有接種疫苗的人群中傳播，可能會導致新的毒株出現。因此群體免疫的說法並不現實，還可能致重複感染。

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他指出，若中國能實現錯峰感染，就不會同時需要太多病床，未必會造成資源擠兌，也不會有這麼多人死亡。「現在放開有一個問題，就是要面臨流感季，兩種症狀相似的病毒可能同時襲來，對醫療體系形成更大壓力。」開放也應該漸進、有準備的開放。

對於春運返鄉潮，黃嚴忠表示，農村醫療服務水平不足，若出現無法應對疫情的情況，在農村的人口又會返回城市，再次形成城市就醫壓力。「計劃趕不上變化，有些措施即使現在做，可能也跟不上病毒傳播的速度。」