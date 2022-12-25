北京迎疫情高峰　呼吸道重症患者增10倍　病房飽和搶救室無處落腳

近來，北京疫情發展快速，感染者數量持續增長，醫護醫療資源緊缺。專家日前曾測算1月將迎來疫情高峰，加之冬季北方天氣寒冷本身即是流感高發季節，醫院即將面臨新的挑戰。

據內地醫療信息公眾號「丁香園」昨夜（24日）報道，隨著陽性康復醫護重返崗位，收治病人也逐漸提高，北京門診接診量是月初數倍；重症呼吸道病人比往年多出10倍不止。



據北京某三甲醫院課室醫生陳勤介紹，目前，每日急診的接診量大概有400至500名，比起往年增長約2倍，且與過去不同的是疾病種類幾乎全部局限在呼吸道疾病。「如果只看重症呼吸道的病人，則比往年多出10 倍不止。」醫院已從其他課室調配醫護至發熱門診、急診，最大力度支援急診與發熱門診工作，以減輕醫護壓力。

還有醫生預估，今年冬天的接診量比往年高出3～4 倍。即使醫護人員的支援雖能使醫院維持良好有效的運轉，但對比大量的需求，仍然無法填補。「目前患者已無需等待三四個小時，但仍要等一兩個小時。」但長時間的等待，對於有基礎疾病的重症患者是非常不利的。急症室中卻累積大量重症患者，因診室飽和而影響救治速度，令醫護感到擔憂。

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近期接受急診的重症患者中，大多為有基礎疾病的年長患者。「重症患者幾天后病情病情變化快，有時急轉直下；中後期救治期限長，病床周轉慢，不像發熱門診一些輕症的患者，開了藥就能回家。現在已經將能用的搶救室都用上了，每天還是有很多重症的患者，病房已經飽和了。」重症病房容量幾乎飽和，已成為北京眾多醫院面臨的難題。

北京疫情不斷「爬坡」 醫護面臨巨大壓力已感疲憊

據央視此前報道，北京朝陽醫院急診搶救室將原本的16張病床，增加至70張，並將部分專科病房進行轉換用於收治重症患者。但醫院仍舊面臨巨大的收治壓力，救護車、呼吸機、病床等搶救設備十分緊缺。

內地多位專家及多地都曾預計，疫情峰值將於今年12月中至來年1月中下旬在各大城市中體現。國務院聯防聯控在20日召開的新聞發布會上層稱，當前疫情防疫的當務之急是，保障就醫用藥，擴大醫療供給，守好重症防線。北京醫院內部、外部都增加舉措，以保障民眾就醫需求。

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截至19日，北京發熱門診已有94間，迅速增至1263間；廢棄方艙、核酸亭、體育場等均改為臨時發熱門診，進行發藥工作。雖然互聯網醫院也通過為輕症患者開藥和對新冠康復患者覆診，減輕線下門診壓力。但不停歇式的連續工作，已讓許多醫護人員感到疲憊。有醫生康復後無休息時間即需返崗。疫情仍在不斷「爬坡」，目前的情況是所有醫護、醫療機構都需面對的難關和應對的現實。