廣州1月將達疫情高峰　返聘退休醫護、增發熱門診ICU床位應對峰期

今日（19日），廣州市召開醫藥物資供應新聞發布會。會上廣州衛健委副主任、新聞發言人張屹表示，廣州市疫情將在2023年1月上旬達到高峰。廣州市正加強醫療資源儲備，提升救治能力，以應對即將到來的高峰。



張屹透露，12月份以來廣州市發熱門診就診量持續走高，就診患者中有86%為18至59歲的青壯年；60歲以上人群佔比8.2%，18歲以下人群佔比5.8%。目前廣州市正積極展開宣教，鼓勵市民主動進行防護，加強實施老年人疫苗接種攻堅行動。

另外，廣州將採取各項措施爭取延緩高峰期，以確保醫療救治平穩有序進行。全市二級以上醫療機構100%開設發熱門診，「應開盡開」。必要時可將三級醫院普通門診轉化為發熱門診，屆時預計日最大接診力可達16.1萬人次，最大限度滿足發熱患者就診需求。

增加ICU重症救治床位，目前全市7間新冠定點醫院，ICU重症救治床位有455張。預期12月20日可實現ICU重症救治床位從455張增加到1385張，為應對可能到來的收治高峰做好充分準備。

針對藥品、醫療資源短缺問題，廣州已返聘960名退休醫護人員重新投入到醫療救治中。目前已協調各部門、企業合作，保障藥房用藥，醫療機構藥品供應處於平衡狀態。同時推動互聯網線上就診，為居家治療人員提供資訊指導，緩解線下就診壓力；在農村地區做好疫情防控保障，繼續加強新冠防治科普，健康宣教力度。

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廣州抗原日產能超10000萬人份 N95口罩日產超120萬個

對於近期缺貨的口罩、抗原等防疫物資，廣州市工業和信息化局總經濟師陳鍵華介紹，目前已增加產能，抗原日產超1000萬人份，醫用N95口罩日產能超120萬個，抗病毒類口服液日產能超300萬支。政府還向重點企業派駐人員監督、協調，推動企業盡快提升日產量。預計在元旦前，抗原檢測試劑、醫用防護口罩日產量將有30%以上的提升。