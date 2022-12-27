國務院聯防聯控機制：「乙類乙管」絕不是放開不管

周一（26日），國家衛健委發布公告指，經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新冠病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施；不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

國務院聯防聯控機制周二（27日）召開記者會，主題為「新冠病毒感染實施『乙類乙管』措施」。《香港01》將全程直播。



米鋒介紹，實施「乙類乙管」，絕不是放開不管。（香港01直播截圖）

國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，當前，中國疫情防控進入新階段，面臨新形勢、新任務，工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」。實施「乙類乙管」，是綜合評估病毒變異、疫情形勢和中國防控工作等基礎上作出的防控策略調整，是實事求是、因時因勢優化完善防控措施的主動作為，是為了不斷提升防控工作的科學性、精準性、有效性。

米鋒說，實施「乙類乙管」絕不是放開不管，重點是強化服務和保障。要抓實抓細醫療救治資源準備，著力保障群眾用藥需求，全力做好老年人、兒童等重點人群的防護和救治，特別是強化老年人疫苗接種和健康管理，切實加強農村地區疫情防控。

國務院聯防聯控機制召開記者會，主題為「新冠病毒感染實施『乙類乙管』措施」。（香港01直播截圖）

國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，要求二級以上醫院和所有的基層醫療衛生機構都開設發熱門診，應開盡開、應設盡設。截至周日（25日）全國二級以上醫院發熱門診超過1.6萬個，基層的醫療衛生機構開設的發熱門診和發熱診室超過4.1萬個。

焦雅輝說，要求簡化發熱門診就診的流程，增加藥品配備，提高發熱門診的醫療服務效率。