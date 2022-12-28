法國大使館：張開雙臂歡迎中國朋友　網民喊話日本：看看人家格局

「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」12月27日下午，法國駐華大使館官方微博發文，歡迎中國遊客前往法國旅遊。帖文獲1.7萬點讚，評論區有網民揶揄：「比日本格局大多了！」



國家衛健委12月26日晚間發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，文件表明自1月8日起取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控等。消息發布後，旅遊平台國際機票搜索量爆漲850%，簽證搜索量瞬時增長10倍。其中，日本、韓國、泰國為最熱門的三個國家。

據《觀察者網》報道，一個月前，日本曾呼籲中國放寬防疫措施。但日本昨日卻宣布，將自30日起加強入境防疫措施，對中國大陸赴日遊客及7日內去過中國的所有人員實施入境檢測。且首相岸田文雄表示，新冠檢測呈陽性的人員原則上隔離7天，並限制中國航班增加班次。這無疑是對中國遊客說「不」。

法國大使館和法國旅遊發展署歡迎中國遊客。（微博）

面對即將到來的中國春節旅遊潮，法國則作出歡迎姿態，在微博發表歡迎帖文，還附上多張法國美景、美食照片，置頂帖文。法國旅遊發展署帳號亦轉發稱：「法國見！」網民評論，「感謝大氣的法國領館！」「比日本和美國強。」

除日本外，印度、韓國、意大利等多個國家開始對中國遊客進行核酸查驗等措施，與法國此舉形成對比。網民在評論區討論各國措施：

「印度怕啥？？？」

「大家有骨氣點，以後別去日本旅遊」

「一個是高情商，一個是骨子裡壞」

「日本近百分之八十的人不喜歡中國人，韓國是百分之六十九。不友好，何必呢！」

「因為馬克龍要訪華」

「人家態度至少到位了，言行一致，坦率真誠的歡迎中國人，我覺得很不錯了」

「也歡迎法國朋友來中國做客旅遊！」

「法國會對中國旅客採取限制措施嗎？你們隔壁意大利要求落地核酸。」

「還是你們講究，下屆世界盃我覺得你們是冠軍。」

